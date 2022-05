OL Mercato : Un international algérien pousse pour un retour

Publié par Ange A. le 15 mai 2022 à 23:11

OL Mercato : Alors que Jean-Michel Aulas veut rapatrier Lacazette, un autre ancien du club s’est également dit favorable à un retour.

OL Mercato : Un international algérien veut revenir à Lyon

Huitième du championnat, l’Olympique Lyonnais a raté sa saison. Lyon se projette déjà sur la prochaine campagne. Un exercice que l’ OL va disputer sans Coupe d’Europe. Malgré ce handicap, Jean-Michel Aulas espère frapper de gros coups au niveau du recrutement. Le président lyonnais espère notamment un retour d’Alexandre Lacazette. L’attaquant formé à Lyon est en fin de contrat à Arsenal. Le président lyonnais verrait d’un bon œil le retour de l’avant-centre de 30 ans pour boucler la boucle. Alors qu’un retour de Lacazette à Lyon est évoqué, un autre Baby-Gone se verrait également revenir dans la capitale des Gaules. Interrogé par Foot Mercato, Mehdi Zeffane n’a pas manqué de draguer ouvertement son club formateur au moment où des changements sont attendus à l’issue de cette saison morose.

Zeffane, une bonne affaire à 0€ pour Lyon ?

Mehdi Zeffane est actuellement libre de tout contrat. L’international algérien, champion d’Afrique 2019, a été libéré de son contrat en avril par les Turcs de Malatyaspor. L’arrière droit de 29 ans également passé par le Stade Rennais souhaite retrouver la Ligue 1. Il est surtout ouvert à un retour à Lyon, « sa ville natale ».

« Si demain, Lyon m’appelle pour revenir, j’étudierai la proposition et je serai ouvert à cette possibilité, éventuellement. On verra. Je suis ouvert. J’ai eu la chance de gagner des titres, de jouer dans des bons clubs en France et à l’étranger, je pense avoir engrangé beaucoup d’expérience en tant que joueur et qu’homme », a indiqué le défenseur algérien dont le passage à l’Olympique Lyonnais ne restera pas dans les annales. Il n’a disputé que 24 matchs en professionnel pour deux passes décisives.