Clermont Foot : À peine revenu, un défenseur du CF63 se blesse déjà !

Publié par Enzo Vidy le 07 octobre 2022 à 21:23

Alors qu'il est revenu le week-end dernier avec le Clermont Foot face à l'AC Ajaccio, un latéral droit est de nouveau blessé.

Clermont Foot : Mehdi Zeffane à nouveau blessé

À peine sorti de l'infirmerie clermontoise à l'occasion du déplacement à Ajaccio le week-end dernier,Mehdi Zeffane va déjà devoir y retourner. Le latéral droit algérien se serait gravement blessé au mollet et ne devrait pas revenir sur les terrains avant la Coupe du Monde d'après son entraîneur Pascal Gastien. Déjà absent huit semaines pour une blessure aux ischios juste avant la reprise du championnat, Mehdi Zeffane avait raté de nombreux matchs.

Le week-end dernier, il faisait son grand retour lors de la victoire du CF63 3-1 sur la pelouse de l'AC Ajaccio. C'est donc un nouveau coup dur pour l'international algérien et pour le club auvergnat. Arrivé au club lors du mercato estival, Mehdi Zeffane n'a pour l'instant joué que 20 minutes avec le Clermont Foot.

Clermont Foot : Le CF63 veut continuer sur sa lancée

Actuellement 9e du championnat, les Clermontois réalisent un bon début de saison et reste sur une belle victoire du côté de l'AC Ajaccio le week end dernier. Dimanche après-midi, les Auvergnats recevront l'AJ Auxerre au stade Gabriel Montpied pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. En plus de l'absence de Mehdi Zeffane, l'ailier droit Jérémie Bela ne pourra pas tenir sa place ce week-end à cause d'une blessure au quadriceps.

Des doutes sur le possible forfait de Komnen Andric planent aussi suite à une potentielle blessure lors de l'entraînement collectif. Avec cette cascade de blessures, le défi s'annonce relevé dimanche face à l'AJA, mais la détermination clermontoise, visible depuis le début de la saison, pourrait une nouvelle fois faire la différence et permettre au CF63 de prendre les trois points ce week-end.