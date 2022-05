PSG Mercato : Lewandowski, le président du Bayern livre sa décision

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2022 à 10:40

PSG Mercato : Annoncé au Paris SG et au Barça, Robert Lewandowski a confirmé ses envies d’ailleurs pour cet été. Le président du Bayern Munich lui a répondu.

PSG Mercato : Robert Lewandowski insiste pour partir du Bayern

D’après les informations du journal L’Équipe, le nom de Robert Lewandowski circule du côté du Paris Saint-Germain dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens auraient même déjà rencontré Pini Zahavi, l’agent de l’attaquant de 33 ans. D’ailleurs, le canonnier polonais veut changer d’air cet été. À un an de la fin de son contrat, Lewandowski a officiellement annoncé ses envies d’ailleurs après huit saisons passées au Bayern. Et alors que sa direction ne semble pas particulièrement encline à le laisser partir à l’issue de la saison, le numéro 9 du club munichois a insisté sur sa décision de changer de club pour la saison prochaine.

« Je n'ai reçu aucune proposition du Bayern (Munich) et j'ai décidé de partir. Nous devons trouver la meilleure solution pour moi et le club », a lâché le natif de Varsovie dans des propos rapportés par le média Bild. Une petite piqûre de rappel à son directeur sportif, Hasan Salihamidzic, qui a annoncé que Lewandowski a refusé la dernière offre de prolongation du club. En attendant, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se mènent une rude concurrence en coulisses pour le vice-Ballon d’Or 2021.

PSG Mercato : Le Bayern Munich durcit le ton avec Lewandowski

Si le joueur insiste pour réclamer un bon de sortie pour cet été, la donne est très claire du côté de la direction du club allemand : Robert Lewandowski a un contrat avec le Bayern Munich et il doit l’exécuter jusqu’à son terme. C’est le message que le président bavarois Herbert Hainer a tenu à faire passer au natif de Varsovie de façon ferme.

« Encore une fois, Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en juin 2023 et il jouera avec nous jusqu'à là. Quand vous signez un contrat, vous ne pouvez pas parler pour forcer quelqu'un à le dénoncer. Il n'y a pas de remplaçant pour un tel joueur de classe mondiale. Il a un contrat, je pars donc du principe qu'il l'honore. C'est son droit le plus strict de ne pas prolonger son contrat dans ce cas », a lancé le dirigeant de 67 ans dans une interview accordée au média Sport1. Malgré cette sortie médiatique pour le moins tendue, Lewandowski semble plus que jamais proche d'un transfert vers un cador européen et notamment du FC Barcelone et Paris, donnés favoris dans le dossier.