Stade Rennais Mercato : Un cadre du SRFC visé par la Premier League

Publié par Dylan le 16 mai 2022 à 13:40

Stade Rennais Mercato : Après Nayef Aguerd et Benjamin Bourigeaud, le SRFC pourrait perdre une star de l'effectif ces prochains mois.

SRFC Mercato : Hamari Traoré, direction l'Angleterre?

Plus qu'un cadre, le latéral droit du Stade Rennais, Hamari Traoré (30 ans), est devenu essentiel à chaque nouvelle saison du club breton. C'est simple, depuis son arrivée à Rennes en provenance du Stade de Reims à l'été 2017, l'international malien a joué au moins 30 matchs par saison avec le club breton. Cette année encore, il a largement contribué à la saison magnifique des Rouge et Noir en Ligue 1, actuellement 4es à une journée de la fin du championnat. Avec 3 buts et surtout 10 passes décisives en 32 rencontres, Hamari Traoré a tout simplement réalisé son meilleur bilan de sa carrière.

Évidemment, sa régularité en terme de performances n'aura pas échappé à de nombreux clubs des 5 grands championnats européens qui le surveillent depuis de longs mois. Il y a plusieurs semaines, Foot Mercato nous apprenait que le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort s'étaient renseignés sur le défenseur droit. Mais ce lundi, un nouveau prétendant a fait son apparition. Et il vient de Premier League.

Brentford en pince pour Hamari Traoré

Selon L'Equipe, c'est Brentford qui viendrait désormais aux nouvelles concernant Hamari Traoré. Le promu a réalisé une bonne saison pour son retour en Premier League (11ème avec 46 pts) et souhaiterait s'installer sur le long terme dans l'élite anglaise, après l'avoir quittée pendant 74 ans. Une attente interminable pour les Bees qui ne veulent pas revivre ça. De son côté, Hamari Traoré n'a toujours pas tranché pour son avenir, tout comme son comparse de l'entrejeu, Benjamin Bourigeaud. Les deux joueurs sont arrivés en même temps au Stade Rennais (été 2017) et pourraient être amenés à en faire de même pour ce qui est de leurs départs.

Cependant, Hamari Traoré s'était déjà exprimé au journal Ouest-France en février concernant son avenir : « Pour l’instant, il n’y a rien. Je n’ai pas discuté avec la direction. Je ne me pose pas la question. On verra tout ça en fin de saison. Si je mérite quelque chose, je l’aurai, si je dois continuer au Stade Rennais, je continuerai. Je ne me pose pas la question. J’essaie de rester moi-même. » avait récemment indiqué l'international malien au micro de Ouest France. Sous contrat jusqu'en juin 2023 au SRFC, Hamari Traoré pourrait ainsi offrir un nouvel élan à sa carrière en rejoignant un championnat plus huppé la saison prochaine.