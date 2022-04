Stade Rennais Mercato : Une star du SRFC visée par plusieurs cadors !

Publié par Thomas le 27 avril 2022 à 12:33

Stade Rennais Mercato : Victime de son succès, le SRFC pourrait se faire dérober plusieurs de ses cadres, dont son capitaine pisté par plusieurs gros clubs.

SRFC Mercato : Hamari Traoré sous les feux de l’Europe

L’été risque de s’annoncer mouvementé pour Florian Maurice et Bruno Genesio qui doivent faire face à l’assaut de bon nombre de clubs étrangers. Auteur d’une saison de haut niveau marquée par un collectif solide et un jeu qui a su séduire l’Hexagone, le Stade Rennais devra se montrer fort ces prochains mois pour conserver ses pièces maîtresses de l'effectif. Si des cadres comme Benjamin Bourgieaud, Nayef Aguerd ou encore Martin Terrier attirent du beau monde en Europe, c’est un autre cadre breton qui pourrait être amené à faire ses valises du Roazhon Park, à un an de la fin de son contrat.

Comme le révèle le site Foot Mercato ce mardi, le capitaine du SRFC, Hamari Traoré, serait fortement courtisé en Europe et pourrait de fait quitter cet été le navire Rouge et Noir s’il n’est pas prolongé d’ici-là. L’international malien serait entré dans la short-list de l’Eintracht Francfort, qui a déjà recruté Randal Kolo-Muani du FC Nantes.

Le Borussia Dortmund ainsi que des clubs anglais seraient également allés à la pêche aux informations sur le défenseur de 30 ans. Incontournable cette saison sous les ordres de Bruno Genesio, Hamari Traoré arrive à un tournant de sa carrière où il pourrait à 30 ans s’offrir un dernier challenge dans un top club européen.

Hamari Traoré laisse planer le doute sur son avenir au SRFC

Toujours flou concernant une éventuelle prolongation à Rennes, le défenseur latéral malien sait que les prétendants ne manquent pas à son égard et qu’une décision devra être prise sous peu. Il y a quelques temps, ce dernier avait évoqué son futur ainsi que celui de son coéquipier Benjamin Bourigeaud, lui aussi en fin de contrat en 2023 et très courtisé en Europe. « Dire qu’on partira ensemble (avec Bourigeaud, ndlr), je ne sais pas. Je ne connais pas l’avenir. J’essaye de faire ce que je sais faire (...) Je me sens bien depuis le premier jour (à Rennes). Continuer ou pas, je suis Rennais. Il me reste encore un an de contrat, après on verra », avait lancé l’ancien joueur du Stade de Reims, de quoi offrir quelques maux de tête aux dirigeants du Stade Rennais.