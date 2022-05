ASSE Mercato : Le FC Porto proche d'un coup énorme à Sainté !

Publié par ALEXIS le 16 mai 2022 à 17:40

ASSE Mercato : En plus des nombreux joueurs en fin de contrat et sur le départ, l’AS Saint-Étienne pourrait perdre l’une de ses pépites, visée par Porto.

ASSE Mercato : Le FC Porto négocie le transfert d'Yvann Maçon

Si l’ ASSE ne se maintient pas en Ligue 1, ce serait la porte ouverte aux départs pendant le prochain mercato d’été. La tendance est confirmée ce lundi par L’Équipe, qui annonce que le défenseur latéral des Verts, Yvann Maçon, est sur les tablettes du FC Porto. Le club champion du Portugal serait en contact avec le clan du joueur de 23 ans, suivi depuis un bon moment. D’après le quotidien sportif, l’agent du défenseur de l’AS Saint-Étienne« aurait été aperçu au siège du club portugais, la semaine dernière ».

Gêné par des blessures récurrentes cette saison (au mollet puis au genou), Yvann Maçon a quand même attiré l’attention d’un top club européen. Le jeune défenseur avait fait une deuxième partie de saison très remarquée en 2020-2021, avant sa grave blessure au genou (rupture du ligament croisé). Cette saison, il a été titulaire 19 fois en 22 matchs disputés en Ligue 1.

ASSE : Porto prêt à payer 3,5 millions d'euros pour Maçon

Recruté à Dunkerque en janvier 2020, Yvann Maçon est sous contrat à l’ AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2025. D’après l’estimation de Transfermarkt, sa cote est de 3 millions d'euros. Selon le quotidien sportif, la direction des Verts semble disposée à transférer son arrière latéral droit, vu les difficultés sportives et financières actuelles du club ligérien. D'après les informations de l'insider Ekrem Konur, le FC Porto devrait faire une offre de 3,5 millions d'euros à Sainté ces prochaines semaines pour boucler l'opération.

À noter que près d'une dizaine de joueurs de l' ASSE sont en fin de contrat à l'issue de la saison et donc sur le départ. Parmi cette liste figurent notamment les noms de Romain Hamouma, Timothée Kolodziejczak, Bilal Benkhedim, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Miguel Trauco, Bakari Sako et Eliaquim Mangala. Prêtés à Sainté pour 6 mois sans option d'achat en janvier dernier, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Falaye Sacko et Enzo Crivelli vont également rejoindre leurs clubs d'origine.