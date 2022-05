OM : Gross crainte à Marseille avant la réception du RC Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2022 à 23:10

L’ OM accueille samedi prochain le RC Strasbourg pour un match qui s’annonce décisif dans la course à la Ligue des Champions.

OM : Jorge Sampaoli joue gros face au RC Strasbourg

La pression est colossale à l’Olympique de Marseille. Éliminé en demi-finale, l’ OM risque de tout en quelques semaines. En effet, après sa défaite face au Stade Rennais (2-0) le week-end dernier, le club entraîné par Jorge Sampaoli a perdu sa deuxième place de Ligue 1 au profit de l’AS Monaco. Les Marseillais n’ont donc plus leur destin en main. Ils devront non seulement s’imposer face au RC Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1 et espérer un faux-pas des Monégasques face au RC Lens en vue de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions.

Cette mission ne sera pas chose aisée pour l’OM. D’autant plus que les Strasbourgeois (5d) peuvent aussi terminer à une place européenne. Ils arriveront samedi prochain au Vélodrome avec la ferme intention d’obtenir un résultat positif. Autant dire tout de suite que le choc OM-Strasbourg sera spectaculaire et décisif pour dans la course à la Ligue des champions. Ancien joueur marseillais, Eric Di Mecos’est d’ailleurs exprimé sur ce rendez-vous. L’ex-footballeur n’a pas caché son inquiétude pour son ancien club, qui risque de subir une catastrophe en cette fin de saison. Il craint surtout un manque d’efficacité de l’OM face à un RC Strasbourg déterminé à créer la surprise au Vélodrome. « Je suis inquiet dans le sens où l’OM a monté tant de faiblesses défensives en cette saison et une inefficacité offensive, avec un jeu un peu trop passe à 10 qui manque de percussion », a-t-il déploré dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

Grosse menace sur le prochain mercato de Marseille

La dernière journée de la saison ne sera donc pas une partie de plaisir pour l' OM, qui s’est écroulé au mauvais moment. Si les Marseillais terminent à la troisième place de Ligue 1, ils passeront par les barrages de Ligue des champions. En revanche, les Olympiens devront faire une croix sur les 30 à 50 millions d’euros que gagnent les équipes directement qualifiées pour la prestigieuse compétition européenne.

Ce fiasco devrait sans doute impacter le prochain mercato de l’OM. C’est pourquoi Eric Di Meco assure que « finir 3e peut plomber le recrutement et le début de saison prochaine ». Toutefois, rien n’est encore joué. L’Olympique de Marseille peut toujours décrocher son ticket pour une qualification directe en Ligue des champions. Cela passe par une victoire samedi soir face au RC Strasbourg.