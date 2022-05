OM Mercato : Arkadiusz Milik proche d’une signature inattendue

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2022 à 11:34

OM Mercato : Peu utilisé cette saison, Arkadiusz Milik vit peut-être ses dernières semaines à Marseille. Des offres arrivent déjà pour son transfert.

OM Mercato : Arkadiusz Milik se rapproche de la sortie

La pression est montée d’un cran à l’Olympique de Marseille. Éliminé de Ligue Europa Conférence et redescendu à la troisième place du championnat, l’ OM n’est plus certain de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Une mauvaise passe qui suscite diverses spéculations dans la cité phocéenne. Et dans de telles conditions, un sujet est régulièrement évoqué : le management de Jorge Sampaoli.

Réputé pour son tempérament de feu, le technicien argentin a une méthode qui est loin de faire l’unanimité à Marseille. Et sa gestion de certains cadres ne laisse personne indifférent. C’est notamment le cas avec Arkadiusz Milik. Jorge Sampaoli n’est pas vraiment un grand fan de l’attaquant polonais, qu'il utilise avec parcimonie cette saison. La preuve, Lors de la défaite à Rennes (2-0), le grand attaquant marseillais a été laissé sur le banc de touche. Un choix qui passe très mal auprès du joueur et qui renforce l'idée d'un départ cet été.

Ce traitement serait alors devenu une véritable source de frustration supplémentaire pour Arkadiusz Milik, qui entretient une relation plutôt tendue avec son entraîneur. Les deux protagonistes pourraient difficilement poursuivre cette cohabitation la saison prochaine à Marseille. En tout cas, le buteur polonais de 28 ans n’aurait pas l’intention de revivre une nouvelle saison compliquée sous les ordres de l’Argentin. Prêté par Naples, Milik n'a toujours pas vu son option d'achat levée par l' OM et voit en parallèle une foule de prétendants toquer à sa porte.

Arkadiusz Milik a déjà plusieurs offres sur la table

Enclin à un départ de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a été approché par plusieurs écuries en Europe. Selon les informations dévoilées par Ekrem Konur, l’avant-centre polonais aurait déjà reçu trois offres en provenance de la Série A. Mais ce n'est pas tout, la source indique que des clubs espagnols auraient également approché l’entourage de Milik ces derniers jours en vue d’un éventuel transfert. Du côté de l’Italie, le Torino, qui s’intéresse à l’attaquant de Naples depuis des années, pourrait ainsi revenir à la charge pour son transfert, comme ce fut le cas l’hiver dernier. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l’avenir d’Arkadiusz Milik.