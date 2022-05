OM Mercato : Après Kamara, un autre départ annoncé à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2022 à 17:34

OM Mercato : En plus de Boubacar Kamara, qui se rapproche de l’Atlético Madrid, le club phocéen devrait se séparer d’une autre pépite cet été.

OM Mercato : Le départ d'un jeune attaquant bientôt acté à Marseille

L’Olympique de Marseille devrait être l'un des grands acteurs du prochain mercato en France. Comme l’a indiqué Jorge Sampaoli, la direction de l’ OM est déjà à l’œuvre pour faire venir de nouvelles recrues. Mais avec l'encadrement de la masse salariale par la DNCG, la direction devra céder certains joueurs afin de revigorer ses finances qui sont dans le rouge. Ainsi, plusieurs joueurs marseillais sont susceptibles d’être vendus ces prochaines semaines.

Si Boubacar Kamara est proche de s’engager gratuitement en faveur de l’Atlético Madrid, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez demeurent aussi des candidats crédibles à une vente. Et un autre joueur de l’ OM pourrait également être vendu cet été. Il s’agit de Luis Henrique. Le jeune attaquant peine jusqu’ici à s’adapter au style de jeu mis en place par Jorge Sampaoli. Relégué au rang de remplacement, le Brésilien a disputé 19 matchs de Ligue 1 cette saison pour 7 petites titularisations. Le jeune crack de 20 ans encaisse difficilement ce manque de temps de jeu et sa mise à l’écart en Ligue Europa Conférence renforce un peu plus l’idée de son futur départ.

Un prix déjà fixé pour le départ de Luis Henrique

L’Équipe indique en effet que la direction de l’ OM ne s’opposerait pas à un départ de Luis Henrique cet été. Le club phocéen aurait même fixé un prix pour se débarrasser du jeune joueur. D’après le quotidien sportif, les dirigeants marseillais attendraient juste un chèque de 8 millions d’euros pour acter son futur transfert, soit le même montant qu’ils avaient déboursé pour recruter le jeune attaquant en provenance du Brésil.

Ainsi, cette décision de l’ OM devrait alerter les éventuels courtisans de Luis Henrique. Genk et la Fiorentina, intéressés par l'attaquant marseillais depuis des années, pourraient ainsi revenir prochainement à la charge pour son transfert. Botafogo, son ancien club, pourrait aussi s’immiscer dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, Luis Henrique n’est pas certain d’évoluer à l’ OM la saison prochaine.