OM Mercato : Longoria revient à la charge pour un crack de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2022 à 19:34

OM Mercato : Pour renforcer son milieu de terrain cet été, la direction marseillaise a réactivé une piste menant à une sensation de Ligue 1.

OM Mercato : Pablo Longoria insiste pour Seko Fofana

Le dossier évolue de jour en jour. En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé à l’Olympique de Marseille. À moins d’un énorme retournement de situation, il y a peu de chances qu’il le fasse. Son objectif étant de rejoindre un club plus huppé la saison prochaine, le minot marseillais est proche de s’engager gratuitement en faveur de l’Atlético Madrid. Il laissera donc un grand vide à Marseille qu’il faudra combler le plus rapidement possible. Et ça, la direction de l’ OM l’a bien compris. Les dirigeants phocéens explorent déjà plusieurs pistes en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato.

Si le nom d’Étienne Capoue (Villareal) circule ces dernières heures à Marseille, le club phocéen garde aussi un œil avisé sur Seko Fofana. L’international ivoirien réalise une excellente saison au RC Lens. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 40 rencontres, il est l’un des grands artisans de bonne saison des Sang et Or saison en championnat, ce qui attire forcément des courtisans. Selon les informations de Fichajes, l’ OM aurait renoué le contact avec l’entourage de Seko Fofana en vue d’un éventuel transfert. Les dirigeants de l’ OM seraient même déjà renseignés sur la disponibilité et le prix du joueur de RC Lens.

OM Mercato : Une offre en préparation pour Seko Fofana

Il faut dire que l’Olympique de Marseille est un vieux prétendant de Seko Fofana et ambitionnerait de lancer une offensive pour sa signature dès cet été. Le club marseillais l’avait déjà fait il y a de cela quelques années et pense retenter sa chance, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, l’OM aura sans doute un argument de poids pour arracher la signature du meilleur joueur africain de Ligue 1.

Mais comme c’est souvent le cas, l’ OM devra affronter une rude concurrence sur ce dossier. Car Seko Fofana est annoncé dans le viseur de l’AC Milan, Tottenham, Newcastle, Aston Villa ou encore du FC Séville. Le club andalou serait même prêt à formuler une offre de 20 millions d’euros pour tuer toute concurrence dans ce dossier. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le RC Lens de céder son joueur. L’ OM et les autres prétendants sont déjà prévenus.