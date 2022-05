FC Metz Mercato : Un défenseur veut rester en Ligue 1 !

Publié par Dylan le 19 mai 2022 à 01:20

FC Metz Mercato : Le club lorrain a son destin en main pour sauver sa peau en Ligue 1, et un jeune défenseur pourrait choisir de rester en Lorraine.

FC Metz Mercato : Sikou Niakaté amené à rester en cas de maintien?

Quasi-condamné à la relégation en Ligue 2 il y a plusieurs semaines, le FC Metz a retrouvé l'espoir en signant 2 victoires consécutives sur les 2 derniers matchs, face à l'Olympique Lyonnais (3-2) et l'Angers SCO (1-0). Désormais barragiste, le club lorrain a les cartes en main pour ne pas finir relégable et descendre directement à l'échelon inférieur. Si les Grenats ont déjà perdu Jemerson et risquent de voir d'autres cadres s'en aller (Thomas Delaine, Nicolas de Préville), ils peuvent aussi garder plusieurs éléments en cas de maintien en Ligue 1.

Parmi eux, il y a le jeune défenseur Sikou Niakaté (22 ans). Prêté avec option d'achat par l'EA Guingamp cette saison au club lorrain, il n'a pas été beaucoup utilisé par Frédéric Antonetti, le coach des Grenats. Avec 11 matchs disputés en Ligue 1, le franco-malien a eu du mal à concurrencer Ibrahim Amadou et Boubakar Kouyaté. Pourtant, il pourrait être tenté de rester en Lorraine en cas de maintien du FC Metz à l'issue de la saison.

Sikou Niakaté veut quitter Guingamp

Selon les informations de plusieurs médias locaux dont LetsgoMetz, Sikou Niakaté voudrait relever un nouveau challenge après l'EA Guingamp où il a été un élément important. La saison dernière, le jeune défenseur lorrain avait disputé 31 matchs en Ligue 2 pour un but et une passe décisive. Suite à un entretien avec la presse, le président du club breton Frédéric Le Grand s'est exprimé quant à l'avenir de son joueur : « Sikou Niakaté est aussi lié jusqu’en 2025. Je crois qu’il y a un souhait de la part du joueur de tenter une autre aventure et Guingamp n’y est pas opposé. »

Les récentes performances du défenseur central pourraient convaincre les dirigeants mosellans de le recruter définitivement. S'il n'a pas été un cadre en défense cette saison avec le FC Metz, il pourrait le devenir la saison prochaine en Ligue 1, ou même en Ligue 2, un championnat qu’il connaît très bien.