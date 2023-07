Le TFC discute avec un attaquant de Ligue 2 pour combler le départ de Rhys Healey. Toulouse est en concurrence avec Metz sur le dossier.

Mercato Toulouse : Frank Magri en ligne de mire

Toulouse recherche son nouvel attaquant. En quête d'un buteur pour remplacer Rhys Healey sur le départ, le TFC s'intéresse de près à Frank Magri, d'après une information L'Equipe. Le joueur du SC Bastia sort d'une très bonne saison en Ligue 2 avec 13 buts inscrits. À 23 ans, sa cote monte en flèche et peu de doutes subsistent quant à son départ cet été. Les Corses demandent environ 2 millions d'euros pour le natif d'Agen. Mais pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre Toulouse et Bastia. D'autant que le FC Metz est aussi sur le dossier. Georges Mikautadze devrait partir et les Messins doivent à tout prix le remplacer. Selon Le10Sport, un accord était proche mais le joueur préfèrerait rejoindre Toulouse et sa région natale.

Été compliqué pour les Toulousains

Ce n'est pour l'instant pas le mercato idéal pour le Toulouse FC. Du côté des départs déjà. Brecht Dejaegere, capitaine la saison précédente, Branco Van den Boomen, le maitre-artificier, ou encore Stijn Spierings, qui renforcera le RC Lens, ont quitté le club cet été. Trois joueurs majeurs que Toulouse n'a pas encore remplacé, contrairement, au moins, à son coach Philippe Montanier, remercié puis replacé dans la foulée. Zakaria Aboukhlal pourrait aussi quitter le TFC cet été. Evalué à 15 millions d'euros, plusieurs clubs s'intéressent à l'ailier marocain, auteur d'une superbe saison en Ligue 1.

Côté arrivé, c'est tout aussi compliqué. Mise à part César Gelabert, le Téfécé a du mal à concrétiser ses pistes et mener à bien son recrutement. Un temps annoncé en Haute-Garonne, le jeune Bryan Limbombe s'est éloigné du TFC ces derniers jours, préférant l'Heracles Almelo, tout juste promu en Eredivisie. Sans doute une question de temps de jeu promis à l'attaquant de 21 ans.