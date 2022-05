OM Mercato : Une pépite de Marseille se rapproche de la Ligue 2

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2022 à 15:40

OM Mercato : L’Olympique de Marseille risque de perdre l’une de ses pépites cet été. Le jeune Simon Ngapandouetnbu se rapproche de la Ligue 2.

OM Mercato : Simon Ngapandouetnbu vers la sortie

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille, en mars dernier, Simon Ngapandouetnbu n’est pas certain d’évoluer sous le maillot phocéen la saison prochaine. Et pour cause, le troisième gardien de but de l’ OM devrait aller chercher plus de temps de jeu et d’expérience sous d’autres cieux.

Régulièrement convoqué dans le groupe de Jorge Sampaoli, le portier de 19 ans n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur en équipe première. Barré par la rude concurrence de Pau Lopez et Steve Mandanda dans les cages phocéennes, le jeune joueur n’a disputé aucun match de Ligue 1 cette saison. Ce manque de temps de jeu renforce donc l’idée de son futur départ. Le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire, explique ainsi que Simon Ngapandouetnbu pourrait poursuivre sa progression loin du Stade Vélodrome, du moins provisoirement.

Simon Ngapandouetnbu a déjà des prétendants en Ligue 2

La source révèle en effet que plusieurs formations de Ligue 2 sont venues toquer à la porte de l' OM ces derniers jours pour un éventuel prêt du portier né au Cameroun. L’identité des clubs intéressés n’a pas été dévoilée par le journaliste, qui précise néanmoins que l’Olympique de Marseille ne serait pas contre l’idée de céder temporairement son troisième gardien de but.

Il faut dire qu’un prêt de Simon Ngapandouetnbu permettrait à ce dernier de s’aguerrir sous d’autres cieux avant de faire son retour sur la Canebière. Cette option serait de ce fait à l’étude entre les différentes parties. Reste à savoir quel prétendant raflera la mise pour sa signature. En tout cas, Jorge Sampaoli ne devrait pas mettre trop d'obstacles à un éventuel départ du Minot. Les prochaines semaines s’annoncent de ce fait très mouvementées pour le jeune portier de l’ OM.