Barça Mercato : Barcelone prend une option pour un énorme crack !

Publié par Thomas G. le 19 mai 2022 à 09:56

Barça Mercato : Bien engagés dans le mercato, les Blaugranas auraient pris une sérieuse option concernant une pépite brésilienne qui affole l'Europe.

Barça Mercato : Une temps d'avance pour le prochain Pelé ?

Depuis la signature de Neymar en 2013, la relation privilégiée qui existait entre le Brésil et le Barça s’est quelque peu estompée. La faute au Real Madrid qui a acheté toutes les dernières pépites brésiliennes. Néanmoins, les Catalans ne veulent pas laisser leur chance concernant le prochain grand espoir du football brésilien.

Ainsi, selon Sport, le Barça aurait pris une option concernant Endrick, l’attaquant de 15 ans de Palmeiras qui agite l’Europe. L’international Brésilien u16 est surclassé de deux catégories avec le club brésilien et sa précocité et sa vélocité impressionnent le monde du football. Certains voient déjà en lui le digne successeur de Pelé.

Par ailleurs, cette semaine, Endrick est tombé d’accord pour signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. En parallèle, le FC Barcelone s’est positionné pour être le favori à sa signature en 2024. En effet, selon la presse catalane, des discussions ont eu lieu cette semaine entre Palmeiras et le FC Barcelone. De plus, dans son nouveau contrat, l'attaquant disposera d'une clause libératoire de 60 millions d’euros.

Le Barça prépare l’avenir

En parallèle des négociations avec Robert Lewandowski et Kalidou Koulibaly, le FC Barcelone travaille activement pour sécuriser l’avenir du club. En effet, les Blaugranas ont prolongé le contrat de Ronald Auraujo et sont ensuite tombés d’accord avec Pablo Gavi. Le Barça a également obtenu la signature du très prometteur Pablo Torre.

Ainsi, les dirigeants du FC Barcelone ont pris conscience que le futur se prépare maintenant pour ne pas prendre de retard sur les deux clubs madrilènes. De plus, les négociations en cours avec Palmeiras montrent que le Barça est très impliqué dans la course aux talents de demain. En plus des pépites issues de la Masia, les Catalans continuent leur stratégie qui leur a notamment permis d’enrôler Pedri.