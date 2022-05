OL Mercato : Une pépite toque à la porte des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 19 mai 2022 à 14:56

OL Mercato : Un jeune joueur prêté en National par l’Olympique Lyonnais a envoyé un message ambitieux à Peter Bosz en vue de la saison prochaine.

OL Mercato : Florent Da Silva lance un appel à Peter Bosz

L’ OL est passé à côté de l’exercice 2021-2022 et ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. À quelques jours de l’ouverture du mercato d’été, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Des joueurs très courtisés et en instance de transfert, mais aussi des flops, dont le club veut se séparer. « On souhaite repartir, avec des bases ambitieuses. Cela va nécessiter un certain nombre de départs et d'arrivées », a annoncé Jean-Michel Aulas en conférence de presse. De retour de prêt de Villefranche (en National), Florent Da Silva, lui, a laissé un message assez clair pour le staff technique de l’Olympique Lyonnais. « Ça fait plus de 10 ans que je suis à l’ OL, donc jouer au Groupama Stadium, j’en rêve et n’attends que ça », a-t-il déclaré dans un entretien avec Le Progrès.

Da Silva veut rejoindre Malo Gusto, Cherki ou encore Lukeba

Le jeune milieu de terrain est certes conscient du palier qu’il doit encore franchir, mais il veut avoir sa chance au sein de l’équipe de Peter Bosz, comme ses coéquipiers de la même promotion 2003 de l’académie lyonnaise : Malo Gusto ou encore Rayan Cherki, qui jouent avec l’équipe professionnelle. Le premier a fait 29 apparitions en Ligue 1 et 7 en Ligue Europa cette saison. Quant au deuxième, il a disputé 16 matchs en championnat et 4 matchs en coupe d’Europe avant une terrible blessure contractée au 5ème métatarse en début d'année. D’autres pépites sorties du centre de formation de l’ OL inspirent également Florent Da Silva. Il rêve d’une association avec Maxence Caqueret (22 ans) dans l’entrejeu de l’équipe de Peter Bosz. « Franchement, cela serait incroyable ! »

Pour rappel, Florent Da Silva avait fait une brève apparition (2 minutes) en Ligue 1 en février 2021, contre le RC Strasbourg. Sous contrat jusqu'en juin 2025 à l' OL, le prometteur milieu de terrain devrait donc rester dans le Rhône cet été, à l'issue de son prêt à Villefranche.