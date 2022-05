OL Mercato : L’annonce renversante de Peter Bosz sur son avenir

Publié par Ange A. le 12 mai 2022 à 06:00

OL Mercato : Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a lâché un énorme indice sur son avenir. Il ne lui reste qu’un an de contrat.

OL Mercato : Peter Bosz optimiste pour son futur avec Lyon

Battu par le FC Metz lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais n’a plus que minces chances de finir européen cette saison. Une non-qualification en Coupe d’Europe pourrait conduire au limogeage de Peter Bosz malgré les assurances de Jean-Michel Aulas. Dans un entretien à Voetbal International, le coach de l’OL a affiché un certain optimiste au sujet de son avenir avec Lyon. Le technicien hollandais demande du temps pour imprimer sa marquer et s’imposer chez les Gones. « Je pense que nous réussirons si nous avons le temps. J’ai l’idée que nous aurons ce temps et, ensuite, nous réussirons. J’en suis convaincu », a assuré le successeur de Rudi Garcia.

Un avenir conditionné pour Bosz à l’OL

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais contre le FC Metz lors de la dernière journée, Peter Bosz avait lui-même reconnu que cette saison était « un échec ». Le coach de l’OL espère pouvoir se rattraper si jamais il est maintenu à son poste. Lyon n’est que huitième à deux journées de la fin du championnat. Les Gones accusent 7 points de retard sur le Stade Rennais (5e).

Pour L’Équipe, le sort de Peter Bosz sera scellé une fois que de nouveaux actionnaires vont débarquer à l’OL. Avec le retrait annoncé de Pathé et IDG Capital, Jean-Michel Aulas attend de nouveaux actionnaires. Ces changements pourraient donc conduire à l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc de Lyon. Recruté l’été dernier, l’entraîneur hollandais s’était engagé jusqu’en 2023 avec le club rhodanien. Cette échéance semble hypothétique au vu de sa première saison avec les Gones. Outre leur mauvais rang en championnat, les Lyonnais ont été sortis en quarts de finale de la Ligue Europa. Ils ont été disqualifiés dès les 32es de la Coupe de France.