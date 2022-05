Barça Mercato : Un international français se rapproche de Barcelone

Publié par Thomas G. le 19 mai 2022 à 20:56

Barça Mercato : En quête de nouveaux défenseurs centraux, les Blaugrana auraient transmis une première offre pour une pépite de l'Équipe de France.

Barça Mercato : première offre pour Jules Koundé

Auteur d'une saison en demi-teinte, marquée par un début d'exercice calamiteux, le FC Barcelone compte révolutionner son effectif pour la prochaine saison. La défense catalane a été pointée du doigt et Xavi souhaite régler ce problème au plus vite. En conséquence, les Blaugrana veulent recruter plusieurs cadres à ce poste durant le mercato estival.

En effet, selon la presse catalane, le Barça surveille attentivement la situation de Jules Koundé. L’ancien Girondin bénéficie d’un bon de sortie à Séville cet été, en échange de 80 millions d’euros. Si la somme est trop élevée pour le Barça, le club cherche une solution pour contourner ce problème et le dossier aurait pris une nouvelle tournure aujourd’hui. Selon le journaliste Javi Miguel, les dirigeants du FC Barcelone auraient formulé une première proposition à leurs homologues andalous. Les Blaugrana auraient offert Clément Lenglet et Sergiño Dest plus 20 millions d’euros pour convaincre le board sévillan de lâcher sa pépite. Une offre conséquente qui montre le grand intérêt du Barça pour l’international Français. De son côté, Jules Koundé souhaite partir pour franchir un cap, néanmoins un transfert à Chelsea est également à l’étude pour le natif de Paris.

Le dégraissage a commencé à Barcelone

En attendant d'éventuelles arrivées, les dirigeants du Barça peaufinent la liste des indésirables au club. Barcelone souhaite vendre pour renflouer les caisses et réduire la masse salariale. En réalité, l’équipe de Joan Laporta travaille d’arrachepied dans ce sens pour améliorer l’économie du club. Selon le Mundo Deportivo, Samuel Umtiti ne sera pas conservé à la fin de la saison et devrait être l'un des premiers à partir. Par ailleurs, les Blaugranas pourraient décider de vendre Memphis Depay pour recruter Robert Lewandowski. L’attaquant néerlandais garde une très belle cote sur le marché des transferts, lui qui a perdu en protagonisme depuis l'arrivée de Xavi sur le banc.