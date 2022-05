Stade Rennais : Deux bonnes nouvelles au SRFC, avant le LOSC

Publié par ALEXIS le 19 mai 2022 à 19:56

Pour affronter le LOSC, samedi (21h), lors du match décisif pour une place en coupe d’Europe, le Stade Rennais peut compter sur un groupe au grand complet.

Stade Rennais : Un groupe au complet contre le LOSC

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Bruno Genesio, coach du Stade Rennais, a annoncé une bonne nouvelle. Il dispose d’un groupe au grand complet pour le match décisif pour la qualification en coupe d’Europe, contre Lille OSC, samedi (21h) au stade Pierre Mauroy. En effet, la recrue estivale, Kamaldeen Sulemana (ailier gauche), qui souffrait d’une blessure au dos, est disponible pour la 38e et dernière journée de la Ligue 1. Touché aux adducteurs un temps et privé de temps de jeu ces trois derniers mois, Loïc Badé était dans le groupe du SRFC contre l’OM, samedi dernier, mais il est resté sur le banc de touche. Il est aussi opérationnel pour affronter les Lillois, quoiqu’il n’est pas parmi les premiers choix de Bruno Genesio.

SRFC Mercato : Genesio privilégie la qualification pour l'Europe, à son avenir

La deuxième bonne nouvelle au Stade Rennais concerne l’entraineur. Revenu sur son futur au club breton, quelques jours après ses propos confiés lors de la remise de son prix de meilleur entraineur de Ligue 1 cette saison, il a déclaré : « pour l'instant, j'ai dit au club qu'on attendait la fin de saison ».« Le plus important, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Europe, d'atteindre les objectifs, de faire le point sur la saison qui est passée et évoquer celle à venir. Après, on évoquera ma situation, mais ce n'est pas l'urgence », a expliqué Bruno Genesio. Nommé le 4 mars 2021, à la succession de Julien Stéphan à Rennes, l'ancien coach de l'OL est sous contrat avec le SRFC jusqu'à fin juin 2023. Les négociations avec la direction rennaise portent donc sur la prolongation de son bail.