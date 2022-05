Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche de prolonger son homme fort

Publié par Dylan le 19 mai 2022 à 13:56

Stade Rennais Mercato : Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison, le technicien du SRFC, Bruno Genesio, pourrait prolonger son bail en Bretagne.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio bientôt prolongé ?

Le Stade Rennais a réalisé un exercice 2021-2022 pour moins historique. Quatrième de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat, le club breton est presque assuré de retrouver l'Europe avec 2 points d'avance sur ses principaux poursuivants, le RC Strasbourg et l'OGC Nice. À l'aube d'un déplacement compliqué mais ô combien important à Lille samedi, le Stade Rennais doit aussi se concentrer sur le mercato estival qui approche à grands pas.

En effet, plusieurs cadres de l'effectif pourraient être amenés à partir. Le meilleur buteur du club et deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Martin Terrier (21 réalisations), est suivi de très près par la Premier League et notamment Leicester et Tottenham, tandis que Benjamin Bourigeaud pourrait relever un nouveau défi du côté de la Série A. Face à l'assaut de plusieurs cadors pour ses pépites, le SRFC compte mener à bien une vaste campagne de prolongations ces prochaines semaines, à commencer par son entraîneur, Bruno Genesio. L'ancien coach de l' OL serait proche d'étendre son bail chez les Rouge et Noir, pour le plus grand bonheur des supporters.

SRFC : Des discussions déjà en cours avec Genesio

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Bruno Genesio ne devrait pas partir cet été en vue de la très bonne saison réalisée par le Stade Rennais. Pourtant, les dirigeants du club breton font tout pour s'en assurer. Selon les informations de L'Equipe, l'entraîneur du SRFC serait déjà en discussions avec sa direction pour une prolongation de contrat.

Récemment élu meilleur coach de Ligue 1 par ses pairs, le technicien de 55 ans s'était déjà confié sur son avenir en conférence de presse, confirmant des premières discussions en avril. « On a déjà parlé il y a quelque temps avec Florian Maurice (directeur sportif), Nicolas Holveck (président) et Olivier (Cloarec, directeur général adjoint), donc oui, ce sont des choses qu'on évoque, mais il n'y a rien de concret. Moi, j'ai envie de vraiment me consacrer aux matches qui restent puisque de toute façon, il y a encore un an de contrat derrière, donc il n'y a pas d'urgence absolue », avait déclaré Genesio. De son côté, le Stade Rennais prend très au sérieux le dossier, notamment depuis les intérêts de certains clubs espagnols et anglais pour le coach français.