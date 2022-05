OL Mercato : Le plus gros transfert de Lyon prend une décision

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 01:56

OL Mercato : Reine-Adélaïde a dévoilé son ambition avec l’Olympique Lyonnais, deux ans après avoir voulu quitter le club rhodanien, sur une grosse colère.

OL Mercato : Reine-Adélaïde veut s'inscrire dans le nouveau projet lyonnais

De retour de deux grosses blessures (ruptures du ligament croisé du genou), Jeff Reine-Adélaïde a rejoué avec l’ OL cette année 2022. Il a fait 9 brèves apparitions en Ligue 1. Lors de son passage en conférence de presse, jeudi, le milieu offensif est revenu sur ses déclarations tenues à l’été 2020, qui avaient fâché la direction de l’Olympique Lyonnais. En cette fin de saison, le joueur de 24 ans se montre très ambitieux. Il souhaite intégrer le nouveau projet du club rhodanien. « J’espère faire partie de ce projet. J’en ai envie, je me sens bien dans ce groupe. J’espère apporter ma pierre à l’édifice la saison prochaine », a-t-il avoué.

En d’autres termes, Jeff Reine-Adélaïde n’a plus l’intention de quitter l’ OL, contrairement à sa position en 2020. « Je ne comprends pas ma gestion. J’ai traversé des moments difficiles pour revenir le plus rapidement… C'est donc très frustrant de se retrouver dans une situation où tu ne joues pas, sans avoir d’explication. […] Ça devient difficile d'imaginer mon avenir à Lyon. […] Ce n'est pas le projet qui m'a été vendu lors de mon arrivée », avait pesté l’ancien Espoir Tricolore, sur RMC.

Le milieu de terrain regrette ses propos à polémique

Près de deux ans après son coup de gueule, Jeff Reine-Adélaïde « pense qu’il y a eu une mauvaise compréhension de ses propos par le public ». Il regrette d’ailleurs les effets de ses déclarations. « J’étais jeune et j’ai pu mal m’exprimer. Ce n’était en aucun cas contre le club et les supporters », a-t-il confessé. Le joueur formé au RC Lens (2010-2015) a été acheté à Angers SCO en août 2019, contre un gros chèque de 25 M€, soit le plus gros transfert de l’histoire de l' OL, devant Joachim Andersen et Lisandro Lopez (24 M€ chacun). Il est sous contrat jusqu'à juin 2024.