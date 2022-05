OL Mercato : Nabil Fekir évoque un retour à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 15:26

OL Mercato : Alors que le retour d’anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais au club alimente les rumeurs du marché, Nabil Fekir a fait connaitre sa position.

OL Mercato : Nabil Fekir ne souhaite pas revenir, maintenant

Ancien capitaine de l’ OL, Nabil Fekir évolue au Betis Séville depuis son transfert en juillet 2019. Grâce à ses performances avec le club sévillan, il a vu son contrat prolongé, en janvier dernier, jusqu’à 2026 et sa clause libératoire fixée à 100 M€. Des clubs du top 5 de Liga, notamment l’Atléltico Madrid, sont séduits par le profil de l’attaquant tricolore. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, Foot Mercato révèle que les Colchoneros surveillent l’ex-meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais depuis deux ans et qu’ils le tiennent toujours à l’oeil.

Dans une interview avec So Foot, Nabil Fekir s’est prononcé par ailleurs sur un probable retour à Lyon. Le meneur de jeu des Beticos a rejeté l’idée de retrouver son club formateur, maintenant. « Je suis plutôt du genre à me projeter dans le futur qu'à regarder en arrière. Lyon, j’y ai joué pas mal de temps (2011-2019, ndlr). Je pense que c’était le moment pour moi d’aller voir ailleurs. Et ailleurs, c’était l’étranger… » a-t-il confié. Pas de retour chez les Gones donc pour Fekir, malgré une forte volonté de Jean-Michel Aulas cet été de rapatrier ses anciennes gloires.

Lacazette, Tolisso et Umtiti vers un retour à Lyon ?

Contrairement à Nabil Fekir, d’anciens Lyonnais sont favorables à un retour à l’ OL. En difficulté à Tottenham, Tanguy Ndombele est revenu à Lyon sous forme d’un prêt en janvier dernier. Alexandre Lacazette (31 ans), libre à Arsenal en juin, pourrait fait son retour cet été. Jean-Michel Aulas a confirmé l’intérêt des Gones pour son ancien buteur (2010-2017). Les rumeurs font également échos d’un possible retour de Corentin Tolisso (27 ans), aussi en fin de contrat au Bayern Munich. Le nom de Samuel Umtiti (28 ans) est aussi associé au club rhodanien ces dernières semaines, lui qui connaît cette saison de grandes difficultés au FC Barcelone. Avec en parallèle de nombreux départs prévus, l' OL devrait grandement faire parler de lui cet été après son mercato raté l'année dernière.