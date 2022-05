Vente ASSE : Caïazzo réagit à une grosse offre de rachat

Publié par ALEXIS le 21 mai 2022 à 10:57

Vente ASSE : Bernard Caïazzo est sorti de son long silence, pour réagir à la rumeur sur l’intérêt de David Blitzer pour l’AS Saint-Étienne.

Vente ASSE : Caïazzo reste flou sur l’intérêt de Blitzer

En marge du dossier de la vente de l' ASSE, l'équipe de Pascal Dupraz joue gros, ce samedi, contre le FC Nantes au stade de la Beaujoire (21h). Actuelle 19e de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne pourrait être directement reléguée en Ligue 2 ou finir à la 18e place, ce qui lui permettrait de jouer les barrages contre l’AJ Auxerre. Avant cette rencontre décisive face aux Canaris, Bernard Caïazzo a fait une mise au point sur le dossier de la vente de l’ ASSE. Il a réagi à la grosse rumeur sur une prétendue offre du milliardaire américain, David Blitzer, pour le rachat du club ligérien. Interrogé par le quotidien Le Progrès, le président du Conseil de surveillance de l’ ASSE a répondu : « ce n’est pas d’actualité ». Le dirigeant stéphanois a indiqué, ensuite, que la « priorité des priorités » en ce moment, c’est le match crucial contre le FC Nantes, lors de la 38e et dernière journée du championnat.

La vente de l'AS Saint-Étienne presque conclue !

A noter que c’est le média britannique The Independent qui a annoncé que le milliardaire américain, David Blitzer, par ailleurs propriétaire de Crystal Palace en Premier League, est candidat au rachat de du club ligérien. Il aurait ainsi fait deux offres à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux propriétaires des Verts. L’une pour l’ ASSE reléguée en Ligue 2 et l’autre si le club reste en Ligue 1. Confirmant les informations de la source, L’Équipe croit savoir que David Blitzer pourrait conclure le rachat de l’ ASSE dans les prochains jours. Pour rappel, les deux associés stéphanois ont annoncé officiellement la mise en vente de l' ASSE, le 14 avril 2021. Mais depuis plus d'un an, ils n'ont pas été convaincus par les offres recensées par le cabinet KPMG.