OL Mercato : 17 M€, un sale coup se profile chez les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 21 mai 2022 à 14:27

OL Mercato : Prêté à l’Atlético Madrid en janvier 2021, Moussa Dembélé aurait pris une décision au sujet de son avenir, à un an de la fin de son contrat.

OL Mercato : Moussa Dembélé revenu décisif

Barré par la forte concurrence de Memphis Depay à l' OL, lors de la saison 2020-2021, Moussa Dembélé avait quitté Lyon pour rejoindre l’Atlético Madrid, en janvier 2021, sous la forme d’un prêt de six mois, avec une option d’achat. Finalement, le club espagnol n’a pas gardé l’avant centre de l’Olympique Lyonnais. Revenu entre Rhône et Saône, après le départ du buteur néerlandais au FC Barcelone, le Franco-Malien est redevenu le leader offensif de l’ OL, comme en 2019-2020. Lors de cet exercice tronquée, l'attaquant de pointe avait marqué 24 buts et offert 7 passes décisives en 46 matchs joués, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a inscrit 20 buts et délivré 4 passes décisives en championnat en 29 matchs disputés. Moussa Dembélé est le 4e meilleur buteur de Ligue 1, avant le dernier match de la saison contre Clermont Foot, ce samedi (21h) en Auvergne.

Le buteur des Lyonnais veut partir libre en 2023

Alors qu’il rentre dans sa dernière saison de contrat la saison prochaine, l’attaquant de 25 ans ne souhaiterait plus quitter l’ OL cet été. Il est pourtant courtisé par Manchester United. Arsenal aussi le veut pour remplacer Alexandre Lacazette, en fin de contrat. En effet, Moussa Dembélé voudrait aller à la fin de son contrat. D’après les indiscrétions de L’Équipe, « il a plutôt envie de partir libre en 2023 que d'un transfert en Premier League, dès cet été ». Jean Michel Aulas est ainsi prévenu, lui qui a annoncé du mouvement à l’Olympique Lyonnais, dans les deux sens.

Le club rhodanien a recruté Moussa Dembélé au Celtic FC (Écosse) en aout 2018, contre une indemnité de transfert de 22 M€. Après 4 saisons à Lyon, il vaut désormais 17 M€ sur le marché des transferts, selon l'estimation de Tranfermarkt. La direction des Gones réussira-t-elle à le transférer cet été ? Vu l'épisode avec Memphis Depay (parti libre), rien n'indique qu'Aulas y parviendra, surtout après son transfert raté à l'Atlético.