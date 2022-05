OM Mercato : Longoria vise un joli coup double au RC Lens

Publié par Ange A. le 23 mai 2022 à 07:50

OM Mercato : Avec le départ de Boubacar Kamara et la déception Lirola, Pablo Longoria s’intéresseraient à deux cadres du RC Lens.

OM Mercato : Clap de fin pour Kamara à Marseille

Samedi, Boubacar Kamara a disputé son dernier match avec l’Olympique de Marseille. Une dernière réussie pour le minot et l’ OM qui a étrillé le RC Strasbourg. Un succès (4-0) combiné au nul de Monaco à Lens (2-2) a permis au club phocéen d’assurer sa qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Une campagne à laquelle ne prendra donc pas part Boubacar Kamara. Courtisé par de grosses cylindrées européennes, le milieu de terrain devrait plutôt s’engager en faveur d’Aston Villa cet été.

Revenu à Marseille l’été dernier après un prêt satisfait, Pol Lirola était en dessous du niveau attendu cette saison. Le latéral espagnol a même été relégué à ce poste par Valentin Rongier, reconverti arrière droit par Jorge Sampaoli. Pas satisfait du latéral, Pablo Longoria pourrait recruter à ce poste cet été.

Fofana et Clauss, les Sang et Or dans le viseur de Longoria

Selon les informations de RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille lorgnerait du côté du RC Lens pour renforcer ces postes. Pablo Longoria miserait sur la signature de Seko Fofana pour compenser le départ de Boubacar Kamara. Le milieu ivoirien n’a manqué aucun match des Sang et Or cette saison pour 10 buts et 2 passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en 2024, sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. L’international ivoirien est une vieille cible de l’ OM. Il était déjà proche de rejoindre le club provençal l’été dernier.

L’une des priorités de Pablo Longoria cet été sera de recruter un nouvel arrière droit. Le dirigeant olympien aurait coché le nom de Jonathan Clauss. Le latéral de 29 ans sort également d’une saison pleine avec le RC Lens. Il n’a manqué qu’une seule rencontre du Racing en raison d’une suspension. Titulaire indiscutable dans le onze de Franck Haise, Clauss a pris part à 40 matchs pour 5 buts et 11 passes décisives. Ses performances lui ont d’ailleurs ouvert les portes de l’équipe de France.

L’OGC Nice ne serait pas aussi insensible aux prouesses du néo-international tricolore comme le révélait Le Quotidien du Sport. À un an de l’expiration de son contrat, il s’était d’ailleurs montré évasif sur son avenir. « Pour le moment, c’est assez flou. Aujourd’hui, j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine », indiquait-il récemment au micro de RMC Sport.