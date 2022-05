PSG Mercato : C’est presque fait entre le Paris SG et Ousmane Dembélé

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2022 à 15:45

PSG Mercato : Le Paris SG se rapprocherait sérieusement du milieu de terrain offensif du Barça, Ousmane Dembélé, après la prolongation de Mbappé.

En effet, selon les toutes dernières informations de l'émission El Chiringuito, Ousmane Dembélé aurait « plus d'un pied et demi » en dehors du FC Barcelone. Le journaliste José Alvarez explique notamment qu’au sein de la direction du club catalan, Joan Laporta et ses collaborateurs se montreraient désormais pessimistes sur une prolongation de l’international français de 25 ans. D’autres sources espagnoles précisent que Dembélé et son clan demanderaient encore quelques jours de réflexion avant de donner sa réponse à la dernière offre de prolongation des Blaugranas.

Toutefois, la tendance tendrait plus à une signature en faveur du Paris Saint-Germain pour remplacer Angel Di Maria. La Cadena Cope confirme cette tendance et révèle qu’après avoir renouvelé son bail, Kylian Mbappé ferait le forcing afin de voir son compatriote le retrouver dans la capitale cet été. Et selon les derniers propos de l’un des collaborateurs du président barcelonais, l’affaire semble presque faite pour le natif de Vernon.

PSG Mercato : Le Barça n’y croit plus beaucoup pour Dembélé

Le FC Barcelone pourrait finalement se résoudre à laisser partir Ousmane Dembélé à la fin de son contrat le 30 juin prochain. La tendance est clairement à un départ selon le directeur du football du FCB, Mateu Alemany. « Le futur de Dembélé, il n'y a que lui et ses agents pour le connaître. J'ai mon propre avis sur la question, mais ça ne rentre pas en ligne de compte. Le fait que nous n'ayons pas de nouvelles de lui ? Oui, c'est exactement comme lors des six ou sept derniers mois », a déclaré le dirigeant du Barça.

Grand fan de l’ancien ailier du Stade Rennais et du Borussia Dortmund, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir un important salaire afin de le voir prendre la place de Di Maria dans l’équipe parisienne la saison prochaine. Après Mbappé, Dembélé bientôt officialisé au Paris SG ?