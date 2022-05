OGC Nice Mercato : Un grand talent de Ligue 1 dans le viseur du Gym !

Publié par Thomas G. le 24 mai 2022 à 10:12

OGC Nice Mercato : Décriés après cette fin de saison décevante, les Niçois veulent réagir en enrôlant un grand talent du championnat français.

OGC Nice Mercato : Les Aiglons pistent un joueur de l'AS Monaco

Les Aiglons étaient sur le podium pendant la majeure partie du championnat, mais le sprint final a été un échec. La fin de saison en dents de scie a coûté cher aux Niçois et les hommes de Christophe Galtier disputeront finalement la Ligue Europa Conférence. Désormais, place au mercato où le Gym souhaite se relancer en beauté.

Selon les informations du journal L’Équipe, l’OGC Nice serait intéressé par l'international espoir Sofiane Diop. Christophe Galtier veut renforcer son milieu de terrain et le profil du milieu de l’AS Monaco correspond à ses critères. L’espoir monégasque sort d’une saison mitigée, titulaire pendant l’ère Niko Kovac, son temps de jeu s’est réduit à l’arrivée de Philippe Clement. De plus, ses coéquipiers ont enchaîné une série de 9 victoires consécutives ce qui n’a pas arrangé sa situation personnelle.

En plus de l’OGC Nice, l’ancien sochalien est également pisté par Leicester et le Borussia Dortmund. À 21 ans, Sofiane Diop veut jouer pour continuer sa progression, un transfert chez l’ennemi Niçois pourrait ainsi avoir lieu.

Quel avenir pour l'OGC Nice ?

Avant la dernière journée, Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos était venu rendre visite aux joueurs niçois et au staff. Une visite qui avait pour but de rassurer les joueurs et d’apaiser les conflits interne naissant dans le club azuréen. Après cette fin de saison ratée, les Aiglons vont être actifs sur le marché des transferts. L’objectif sera de recruter des joueurs capables de faire franchir un cap à l’OGC Nice.

Dans un premier temps, les Aiglons vont devoir régler la situation de Justin Kluivert. L’international néerlandais était prêté cette saison à Nice par la Roma avec une option d’achat de 17 millions d’euros. Les dirigeants du Gym pourraient décider de ne pas lever son option d’achat pour se concentrer sur le recrutement de Sofiane Diop.