PSG Mercato : Neymar sur le départ, son prochain club déjà connu ?

Publié par Thomas G. le 25 mai 2022 à 14:00

PSG Mercato : Kylian Mbappé érigé au centre du projet, une nouvelle grosse indication vient de tomber concernant l'avenir de Neymar au Paris SG.

PSG Mercato : Laporta prêt à faire le coup Neymar ?

Le départ de Neymar du Barça en 2017 a laissé des traces. Depuis son transfert, les rumeurs faisant état d’un retour refont surface chaque été. En 2019, l’international brésilien était tout proche de revenir en Catalogne, mais les Catalans n’avaient pas les liquidités nécessaires pour rapatrier Neymar.

Le président du Barça, Joan Laporta, a évoqué la situation de Neymar. « Neymar Jr est un joueur exceptionnel. Il me plaît personnellement. Il a néanmoins signé au PSG pour longtemps. » Une sortie médiatique qui va faire beaucoup parler en Espagne sachant que le numéro 10 parisien se trouve actuellement à Barcelone. De plus, selon Romain Molina, le PSG aurait offert Neymar au Barça cette semaine. Les Parisiens veulent réduire la masse salariale et le départ du Brésilien permettrait une économie de salaire de 36 millions d’euros annuels.

PSG Mercato : La solution déjà trouvée pour Neymar ?

Le FC Barcelone fait toujours face à une crise sans précédent et les Catalans ne pourront pas payer une grosse indemnité de transfert au PSG. Ainsi, le président du Barça aurait trouvé la solution. Joan Laporta a déclaré : « S’ils veulent revenir, ça sera gratuitement. Nous ne sommes pas en mesure de conclure un accord pour transférer ces joueurs. » Le président blaugrana compte donc sur une résiliation de contrat entre le PSG et Neymar.

Cette issue de l’histoire est peu probable étant donné que le joueur de 30 ans a prolongé l’an dernier jusqu’en 2025. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pourraient alors s’entendre sur un prêt avec option d’achat du capitaine de la Seleção. Une fois de plus, le feuilleton Neymar pourrait animer le mercato estival.