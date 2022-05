OM Mercato : Francfort proche de jouer un vilain tour à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 mai 2022 à 13:00

OM Mercato : En quête de renfort défensif, Marseille pourrait voir sa dernière cible en date, Isaak Touré, rejoindre Francfort.

OM Mercato : Francfort tente de doubler Marseille pour Isaak Touré

Après une belle saison 2021-2022 soldée par une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille sera certainement très actif sur le mercato estival. Ce n'est pas une surprise, l’ OM veut renforcer plusieurs postes, et la défense centrale en fait partie. En effet, l’Olympique de Marseille n’est pas certain de conserver son leader défensif, William Saliba. Prêté sans option d’achat, le néo-international tricolore s’apprête à retourner à Arsenal. Pour l’ OM, il est donc essentiel de trouver son remplaçant.

C’est dans cette optique que les dirigeants explorent quelques pistes défensives et la dernière en date mènerait à Isaak Touré (Havre AC). L’Équipe révèle d’ailleurs que les négociations entre les dirigeants phocéens et l’entourage du jeune joueur sont à un stade très avancé. Un accord pourrait être conclu entre les différentes parties pour son futur transfert. Mais jusqu’ici, rien n’est encore signé pour une éventuelle arrivée d’Isaak Touré à Marseille, ce qui laisse une chance aux autres courtisans. Et l’Eintracht Francfort l’a bien compris.

OM Mercato : Francfort a une meilleure offre pour Isaak Touré

Alors que l’ OL s’intéresse aussi au colosse défenseur du HAC (2m04), le club allemand semble bien déterminé à rafler la mise dans ce dossier. RMC Sport explique que le dernier vainqueur de la Ligue Europa est récemment passé à l’offensive pour tenter de détourner Isaak Touré de l’ OM. Mieux, l’Eintracht Francfort aurait tout simplement doublé Marseille en ce qui concerne l'offre.

Comme l'affirme le média sportif, les Allemands proposeraient un montant d'environ 5 millions d’euros pour le transfert d’Isaak Touré, soit environ le double de la proposition marseillaise. Cette offre risque de tout chambouler dans ce dossier, même si l’ OM semble toujours avoir les faveurs du jeune joueur. Le club phocéen devra vite réagir s’il souhaite réellement recruter le défenseur havrais.