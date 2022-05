PSG Mercato : West Ham, rencontre décisive pour Alphonse Areola

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 19:33

PSG Mercato : Alphonse Areola a-t-il encore un avenir au PSG ? Le portier prêté à West Ham s’apprête à régler définitivement son avenir.

PSG Mercato : West Ham accélère pour garder Alphonse Areola

Alphonse Areola ne rentre pas vraiment dans les plans du Paris Saint-Germain. Barré par une rude concurrence dans les cages parisiennes, le gardien de but tricolore a enchaîné les prêts ces dernières années. Après un passage mitigé au Real Madrid puis à Fulham, le portier parisien a été prêté cette saison à West Ham. Un choix judicieux, puisque le joueur de 29 ans a réalisé dans l’ensemble une bonne saison chez les Hammers.

S’il a peu joué en Premier League, au profit de Lukasz Fabianski (37 ans), Alphonse Areola a pu garder les cages de West Ham durant l'intégralité des rencontres de coupes nationales et surtout en Ligue Europa. Il comptabilise au total 18 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Et ses prestations auraient finalement convaincu ses nouveaux dirigeants, qui aimeraient le conserver au-delà de son prêt. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio révélait récemment que les Hammers envisagent de lever l’option d'achat d’Alphonse Areola estimée à environ 12 millions d'euros. Ce transfert définitif soulagerait grandement la direction du PSG, qui prend toujours en charge une partie du salaire du joueur. Et l’affaire devrait se décanter dans les jours à venir.

PSG Mercato : Rendez-vous prévu avec le clan Areola à Paris

En effet, selon RMC Sport, une réunion est prévue prochainement entre les dirigeants parisiens et l'avocate du joueur, Rafaela Pimenta qui a hérité l'écurie de Mino Raiola. L’objectif de cette rencontre, c’est de trouver un terrain d’entente pour le transfert définitif du gardien de but à Londres. Cette rencontre sera donc décisive pour l’avenir d’Alphonse Areola, car jusqu’ici le PSG n’a pas encore tranché pour son avenir. Pour rappel, l'international tricolore est lié au Paris SG jusqu'en juin 2023. À une année de la fin de son contrat, Alphonse Areola se trouve en position de force pour négocier son départ, au risque de le voir s’en aller gratuitement dans un an.