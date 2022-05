FC Séville Mercato : Un ancien taulier du FC Nantes signe à Aston Villa

Publié par Dylan le 27 mai 2022 à 13:06

FC Séville Mercato : Le sextuple vainqueur de la Ligue Europa va perdre un taulier de sa défense, très courtisé par un grand club de Premier League.

FC Séville Mercato : Accord trouvé pour un ancien du FC Nantes

Arrivé en provenance du FC Nantes à l'été 2019, Diego Carlos (29 ans) est devenu un véritable pilier au sein de l'effectif dirigé par Julen Lopetegui. Il a toujours disputé au moins 30 matches à chaque saison disputée avec le club andalou. Pourtant, cet été semble cette fois signer la fin entre Diego Carlos et le FC Séville. Encore une fois incontournable cette saison, le défenseur brésilien a signé son meilleur bilan en termes de statistiques avec 3 buts marqués en 42 matches toutes compétitions confondues.

Suivi de près par Aston Villa, qui vient de recruter Boubacar Kamara, Diego Carlos devrait poursuivre sa carrière avec le club basé à Birmingham. Plusieurs médias sportifs, dont L'Équipe, ont annoncé un accord entre les Villans et le défenseur sévillan sans pour autant préciser le montant de la transaction. Après 136 rencontres disputées sous le maillot du FC Séville et 6 buts inscrits, Diego Carlos devrait donc découvrir un quatrième pays européen après le Portugal, la France et l'Espagne.

Le FC Séville a rendu les armes pour Diego Carlos

Le transfert n'est désormais qu'une question de temps, puisque les deux parties (FC Séville et Aston Villa) ont confirmé l'accord via leurs comptes Twitter respectifs. « Accord de principe trouvé avec Aston Villa pour le transfert de Diego Carlos. Merci pour tout, Diego ! », peut-on lire sur le tweet du compte officiel du FC Séville, qui semble avoir rendu les armes.

Du côté de Birmingham, c'est évidemment la joie qui prédomine après avoir enrôlé Boubacar Kamara et Philippe Coutinho. « Aston Villa peut confirmer que le club a conclu un accord avec le Sevilla FC pour le transfert de Diego Carlos pour un montant non divulgué », indique le compte Twitter officiel du club anglais.

Pour Aston Villa, c'est un nouveau joli coup réalisé sur le marché des transferts, qui va permettre au 14e de Premier League de revoir à la hausse ses objectifs pour la saison prochaine. Avec Coutinho, Kamara et Diego Carlos dans leurs rangs, les Villans pourraient jouer mieux que le maintien. En revanche, pour le FC Séville c'est un vrai coup dur car il va falloir désormais penser à remplacer le taulier de la défense. Diego Carlos avait inscrit un sublime retourné dévié par Romelu Lukaku lors de la dernière finale du FC Séville en Ligue Europa, lui permettant de décrocher son premier et unique trophée avec les Andalous en 2020.