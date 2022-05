RC Strasbourg Mercato : Le FC Séville vise un défenseur du RCSA

Publié par Dylan le 27 mai 2022 à 16:52

RC Strasbourg Mercato : Le départ de Diego Carlos au FC Séville n'est qu'une question de temps. Le club andalou aurait déjà trouvé son successeur au RCSA.

RC Strasbourg Mercato : Djiku, piste numéro 1 du FC Séville

Peu de temps après qu'un accord ait été trouvé entre Diego Carlos et Aston Villa, le FC Séville aurait déjà déniché le successeur de l'ancien Nantais : il s'agirait d'Alexander Djiku, le défenseur central du RC Strasbourg. Selon Foot Mercato, Djiku intéresserait fortement le club dirigé par Julen Lopetegui, qui en aurait fait sa piste numéro une en défense. Les Sévillans ont déjà prouvé qu'ils savaient parfaitement intégrer des anciens de Ligue 1, à l'image de Jules Koundé et Diego Carlos.

Depuis trois saisons, Alexander Djiku est un pilier de la défense du RC Strasbourg, qui n'a encaissé que 43 buts en 38 matches de Ligue 1 (sixième défense du championnat). Le joueur de 27 ans possède une grande expérience en France, où il a disputé 191 matches dans l'élite du football français avec plusieurs clubs comme le SC Bastia (43 matches), le SM Caen (59 matches) et donc le RC Strasbourg (87 matches). Toujours solide en charnière centrale, bon dans les duels, Alexander Djiku est une valeur sûre de la Ligue 1, et pourrait découvrir la Liga avec le FC Séville.

RC Strasbourg : Djiku a des envies de départ

Selon le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, qui rapporte les propos du président du RCSA, Marc Keller, Alexander Djiku réfléchirait à un départ malgré une offre de prolongation « très longue ». En mars, le défenseur central de 26 ans avait déjà confié son amour pour la Premier League, dont il a entendu que du bien par certains joueurs. « J'ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey. C'est un championnat spectaculaire qui vous donne l'opportunité de vous exprimer et c'est souvent un jeu très ouvert. C'est l'un des meilleurs championnats du monde et évidemment cela donne envie d'y évoluer un jour. Les stades, l'intensité des matchs, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c'est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l'aise là-bas », avait déclaré le Strasbourgeois à la chaîne anglaise Sky Sports.

Méfiance donc quant aux éventuels concurrents venant de Premier League, mais pour le moment le FC Séville semble bien placé pour attirer le joueur, également courtisé par Villarreal en Liga. Alexander Djiku n'a encore jamais quitté la France et pourrait rester au RCSA, qui a terminé sixième de la dernière saison de Ligue 1. Mais son envie de voir ailleurs pourrait clairement prendre le dessus, alors que son contrat court jusqu'en juin 2023 avec le Racing.