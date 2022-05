RC Lens Mercato : Vers un gros départ en attaque au RCL !

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 16:15

RC Lens Mercato : Meilleur buteur du RCL cette saison, Arnaud Kalimuendo va-t-il rester au club ou partir définitivement ? Le concerné laisse planer le doute.

RC Lens Mercato : Kalimuendo fait ses adieux au RCL

Prêté au RC Lens deux saisons consécutives, sans option d'achat, Arnaud Kalimuendo n’est toujours pas certain d’être transféré définitivement par le club nordiste. Il a pourtant amélioré ses statistiques cette saison, en finissant meilleur buteur des Sang et Or, avec 12 buts marqués en 34 matches disputés en Ligue 1. En effet, le RCL veut recruter le jeune attaquant pour de bon, mais il doit trouver un accord avec le PSG. La cote de ce dernier est estimée à 12 M€ par Transfermarkt et l’indemnité réclamée par le club de la capitale se situerait autour de ce montant. Plusieurs sources évoquent 15 M€.

À deux semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, Arnaud Kalimuendo a officiellement fait ses adieux au RC Lens. Dans son message posté sur son compte Instagram, il donne l’impression de ne plus revenir dans le club nordiste. « Merci infiniment à tous pour l’amour et le soutien dont vous m’avez témoigné. Supporteurs , staffs, coéquipiers, en passant par la Direction et tous les membres du club, ces deux saisons furent un réel bonheur et un honneur d’avoir pu marquer l’histoire de ce club à vos côtés. Sang et Or », a écrit le joueur de 20 ans.

Le LOSC et deux clubs étrangers en embuscade

Performant avec le RC Lens ces deux dernières saisons, Arnaud Kalimuendo a tapé dans l'œil du LOSC en Ligue 1. Son nom est inscrit dans les petits papiers du rival nordiste, en cas de départ de Jonathan David, très courtisé en Angleterre. À l’étranger, le très prometteur avant-centre séduit la Fiorentina. Les Violets s’étaient renseignés sur lui lors du mercato hivernal. Arnaud Kalimuendo est également dans le viseur de La Spezia, en Serie A. Thiago Motta, entraîneur du club italien depuis juillet 2021, veut attirer le buteur du Racing Club de Lens. Il faut indiquer que le technicien italien a eu Kalimuendo sous ses ordres quand il était le coach de la réserve du Paris Saint-Germain.