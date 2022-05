PSG Mercato : Luis Campos surveille de près un attaquant d'Arsenal

Publié par Dylan le 28 mai 2022 à 01:27

PSG Mercato : Après avoir annoncé le départ d'Angel Di Maria, le club de la capitale se voit proposer un ailier d'Arsenal pour renforcer son attaque.

PSG Mercato : Nicolas Pépé proposé par Arsenal ?

Recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal (80 millions d'euros), Nicolas Pépé n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son arrivée en Angleterre. L'ancien attaquant du LOSC ne parvient pas vraiment à concrétiser les attentes placées en lui, et ce depuis plusieurs saisons maintenant. Auteur d'un petit but en 20 matches de Premier League cette saison, l'international ivoirien est loin de ses standards de la saison dernière (10 buts), la seule où il s'était montré au niveau attendu. Devenu presque indésirable aux yeux de Mikel Arteta, l'attaquant ivoirien pourrait rebondir de manière inattendue du côté du PSG, où il aurait été proposé, selon Foot Mercato.

Le club de la capitale a, quant à lui, bien démarré son mercato estival en attaque avec le départ d'Angel Di Maria et la prolongation de Kylian Mbappé. Nicolas Pépé pourrait venir concurrencer un Neymar trop en deçà de ses capacités, et plus décevant qu'étincelant depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone à l'été 2017. L'attaquant de 26 ans pourrait retrouver un championnat qu'il connaît bien pour y avoir démontré tout son talent avec le LOSC (22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019).

PSG Mercato : Nicolas Pépé malheureux chez les Gunners

Malgré un léger mieux la saison dernière, Nicolas Pépé n'arrive pas à performer avec les Gunners. L'ancien lillois a seulement disputé 23 matches avec Arsenal, ce qui signe son plus mauvais total depuis son arrivée. Une baisse de temps de jeu que le joueur comprend, sans pour autant cacher son envie de jouer plus. « C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel (Arteta) me l'a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l'entraînement pour avoir plus de temps de jeu », avait déclaré Nicolas Pépé dans les colonnes de Metro.

L'Ivoirien aurait donc été proposé au PSG, d'autant qu'un homme le connaît bien : Luis Campos. Le futur directeur sportif du club de la capitale avait déjà fait venir le joueur à Lille, et a conscience de son potentiel. Cela dit, la priorité du champion de France reste Ousmane Dembélé, qui pourrait épauler Lionel Messi sur l'aile droite. Néanmoins, Luis Campos pourrait être un véritable atout pour le PSG dans le but de faire venir Nicolas Pépé, qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec Arsenal. En France, l' OM reste également très attentif à la situation de l'Ivoirien.