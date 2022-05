OL Mercato : Lyon proche d'une signature XXL avec Newcastle

Publié par Ange A. le 28 mai 2022 à 10:30

OL Mercato : Intéressé par Lucas Paqueta, Newcastle serait disposé à faire une folie pour recruter le meneur de jeu de Lyon.

OL Mercato : Après Guimaraes, Newcastle veut Paqueta

Nouvelle propriété du fonds public saoudien, Newcastle United est le club le plus riche du monde. Après avoir assuré leur maintien en Premier League grâce à un mercato hivernal fructueux, les Magpies entendent frapper fort cet été. Le dernier 11e de Premier League souhaite de nouveau s’abonner à la filière lyonnaise. Après avoir recruté Bruno Guimaraes, Newcastle s’intéresse à son compatriote Lucas Paqueta. Le milieu brésilien a terminé la saison avec 11 réalisations et 7 passes décisives en 44 matchs. Suffisant pour faire du pensionnaire de St James Park l’une des priorités de son prochain mercato. Selon The Sun, NUFC serait disposé à faire une grosse folie pour le transfert de Paqueta cet été.

Un joli pactole en vue pour Lyon grâce à Lucas Paqueta ?

Pour s’attacher les services de Bruno Guimaraes, Newcastle United avait misé plus de 50 millions d’euros bonus compris. Pour Lucas Paqueta, le journal croit savoir que les Magpies pourraient miser 49 millions d’euros. Un montant dont l’Olympique Lyonnais ne se priverait pas au moment où il aura besoin de liquidités pour renforcer son effectif. L’ OL réaliserait par la même occasion une jolie plus-value. Lyon n’avait claqué que 20 millions d’euros en 2020 pour recruter Paqueta en provenance de l’AC Milan.

Reste maintenant à convaincre Lucas Paqueta de partir relever un nouveau challenge. Encore sous contrat jusqu’en 2025, le milieu offensif de 24 ans a déjà donné rendez-vous aux supporters lyonnais la saison prochaine. Le Brésilien souhaite se rattraper après la mauvaise saison des Gones. Lesquels ont terminé à la 8e place de Ligue 1 et ne disputeront aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Paqueta de son côté souhaite au moins disputer la Ligue des champions avec Lyon.