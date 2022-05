Stade Rennais Mercato : Genesio rêve d'un Tricolore au SRFC

Publié par ALEXIS le 28 mai 2022 à 12:14

Stade Rennais Mercato : Qualifié pour la coupe d’Europe, le SRFC va se renforcer cet été. Bruno Genesio rêve d’un top joueur de Ligue 1, très courtisé.

Stade Rennais Mercato : Genesio rêve de Tchouaméni

Bruno Genesio a lâché un indice sur le mercato estival du Stade Rennais dans Ouest-France. Il attend en effet des renforts pendant le marché des transferts qui ouvre officiellement ses portes le 10 juin. L’entraineur du SRFC vise en priorité un milieu de terrain, dont il a décrit le profil. « Par moments, lorsqu’on n’a pas le ballon, on a besoin aussi de plus d’impact, de joueurs capables d’arracher le ballon dans les pieds de l’adversaire. C’est une réflexion… » a-t-il confié au quotidien régional. Le coach du Stade Rennais s’est monté plus précis, ensuite. Il veut un joueur du même profil qu’Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco. « On a aussi besoin d’un bon joueur de football, qui a cet impact. Par exemple, un joueur comme Tchouaméni correspond à ce profil. Mais ce ne sera pas lui (rire) ! » a lâché Bruno Genesio.

Un dossier déjà voué à l’échec pour le SRFC !

Le patron du staff technique du Stade Rennais a bien fait de préciser que la recrue qu’il cherche ne sera pas Aurélien Tchouaméni. Ce dernier est hors de portée du club Breton, pour deux raisons principales. Premièrement, si le crack monégasque choisit de rester en Ligue 1, il ne quitterait pas l’AS Monaco, qualifiée pour le Ligue des champions, au profit de Rennes qui ne jouera que la Ligue Europa. Deuxièmement, les Rennais ne peuvent pas rivaliser avec les clubs intéressés par les services de l’international français (8 sélections) en ce moment, notamment le Real Madrid, le PSG ou encore Chelsea. Le joueur de 22 ans privilégie d’ailleurs la destination madrilène. Notons que la cote de Tchouaméni est évaluée à 40 M€, mais l'AS Monaco demande au moins 70 M€ pour le transfert de son impressionnant jeune joueur.