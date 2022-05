Mercato As Monaco : Tchouaméni - Real, le PSG change tout !

Publié par Gary SLM le 26 mai 2022 à 15:22

Dans le mercato de l'As Monaco, le dossier Aurélien Tchouaméni oppose le PSG et le Real Madrid. Le temps de la décision approche.

Mercato AS Monaco : Aurélien Tchouaméni, Paris casse les plans du Real

Aurélien Tchouaméni de l'As Moanco devait rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Un problème, et non des moindres, s'est entre-temps glissé dans le dossier ces derniers jours. L'entrée du Paris Saint-Germain dans les négociations a complètement modifié son issue. Désormais, la balance penche plus pour le club de la capitale que pour l'équipe espagnole.

Dernièrement, RMC Sport annonçait un accord entre le Real Madrid et l'As Monaco pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Cet accord portait sur un montant de 80 millions d'euros. Sauf que ce milieu de terrain plait fortement au PSG qui fait de sa venue le premier test grandeur nature de son nouveau directeur sportif Luis Campos.

Les premières touches du portugais sur le dossier Tchouaméni semblent avoir fait mouche puisque l'accord Real-As Monaco pour le transfert du joueur est déjà remis en cause par les Monégasques.

Le PSG va-t-il recruter Tchouaméni ?

En effet, face à l'offre de 80 millions d'euros du Real Madrid, le PSG a fait dans la surenchère auprès de la direction du club de la principauté. Les arguments sous-jacents de l'équipe parisienne ont été les mêmes que dans le dossier Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi met en avant sa lutte pour rendre plus compétitif le championnat français.

Les joueurs français ne peuvent donc se tenir à l'écart d'une telle lutte. Ils ne peuvent pas renforcer la Liga dont le rayonnement continuel ferait de l'ombre au championnat de leur pays. De plus, sur la question pécuniaire, le rival de l' Olympique de Marseille se dispose à faire gagner plus d'argent à ces joueurs à Paris que dans une autre ville d’Europe.

C'est ainsi que la prolongation de Kylian Mbappé a vite tourné en une question de patriotisme et Aurélien Tchouaméni ne semble pas y échapper. Ces dernières heures, l'accord verbal conclu entre l'As Monaco et les Merengues pour son transfert aurait été dénoncé par Alexander Mitchell, le directeur sportif de l'AS Monaco, selon RMC Sport.

À qui l'As Monaco va-t-elle vendre Aurélien Tchouaméni ?

Entre le PSG et le Real Madrid, l'As Monaco devrait vendre Aurélien Tchouaméni au plus offrant. Les 80 millions d'euros qui circulent sont depuis peu devenus la base de la discussion pour le transfert du milieu de terrain. L'As Monaco va jouer la Ligue Europa Conférence et a pour ce fait besoin de se renforcer, d'où la nécessité pour ses dirigeants d'encaisser le plus d'argent possible. Ils voudraient désormais plus d’argent pour le transfert de leur milieu.

Pour sa part, le finaliste de la Ligue des champions 2021 face au Bayern Munich ne se fait pas de souci sur les questions d'argent contrairement aux Madrilènes. La piste Tchouaméni ayant été récemment validée par Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi mettra un point d'honneur à attirer le joueur au Parc des Princes pour la saison prochaine. Le meilleur joueur du club français du moment avait liké une publication sur Twitter tendant à démontrer qu'Aurélien Tchouaméni était loin de Madrid.

Le média sportif annonce clairement que "Paul Mitchell en demanderait aujourd'hui un peu plus au club espagnol. Les bonus étaient en discussion ces dernières heures." Toujours selon la source, "Si le dossier traîne, c'est aussi parce que de son côté, le PSG, qui fait de Tchouaméni sa priorité, est en mesure de faire une offre bien plus intéressante sur le plan financier."

Pour finir, un troisième candidat refuserait de se faire compter dans cette histoire. Liverpool FC serait toujours en discussions avec l'As Monaco pour obtenir le transfert de la pépite de 21 ans.