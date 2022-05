PSG Mercato : 35M€, une très belle opération se précise au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Désireux de recomposer son milieu de terrain pour la saison prochaine, le Paris SG pourrait réaliser une belle opération en Serie A cet été.

PSG Mercato : Un talent de Serie A fait les yeux doux au Paris SG

À côté des noms de Paul Pogba, Casemiro et Aurélien Tchouameni, celui d’Ederson, révélation à Salernitana, en Serie A, a également été associé au Paris Saint-Germain pour cet été. À la recherche d’un profil capable d’apporter un plus aux côtés de Marco Verratti, le club de la capitale serait intéressé par le profil du Brésilien de 22 ans. Un intérêt qui réjouit énormément le jeune compatriote de Neymar Jr.

« Le PSG ? j’étais heureux de lire ça, c’est la reconnaissance de mon travail, j’en ai parlé avec mes représentants quand c’est sorti, mais j’ai demandé à me concentrer sur la fin de saison, avec le maintien à aller chercher, d’autant que le mercato est encore loin », a déclaré Ederson auprès de Foot Mercato.

Estimé entre 30 et 35 millions d’euros selon son président Danilo Iervolino, le milieu central de Salernitana ne dit pas non forcément au PSG, même s’il préfère serein en attendant de voir si Nasser Al-Khelaïfi passera effectivement à l’offensive pour un transfert cet été.

PSG Mercato : Ederson attend l’offre du Paris SG pour prendre sa décision

Recruté en janvier dernier contre un chèque de 6,50 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain défensif des Corinthians pourrait déjà quitter les rangs de Salernitana. Malgré un contrat jusqu’en juin 2026, Ederson n’est pas encore certain de rester sous les couleurs du club italien la saison prochaine. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, le natif de Campo Grande attend de discuter avec ses représentants pour savoir de quoi sera fait son avenir. En attendant, il fait les yeux doux au PSG, un très grand club selon ses propos.

« Cette semaine, je vais rentrer au Brésil, je vais parler à mes agents, on verra ce qui est vrai ou pas, s’il y a déjà des offres ou pas. Je vais voir ça cette semaine tranquillement avec eux », a confié Ederson à Foot Mercato avant de dire ce qu’il pense du champion de France. « Paris, c'est un club gigantesque, qui vise de grandes choses, comme la Ligue des Champions. Ils ont ramené de grands joueurs au sein de leur effectif, j'ai beaucoup de respect et d’admiration pour ce club. J’attends de voir s’il y aura quelque chose d’officiel (…) Il faudra aussi parler avec la Salernitana, on prendra la décision ensemble, avec mon staff et la Salernitana. Je ne suis pas pressé. Le reste, on verra après », a ajouté le milieu de terrain de Granata.

Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.