Montpellier HSC : Le MHSC en grand danger pour Kiki Kouyaté

Publié par Jules le 18 janvier 2023 à 23:00

Alors que le deal entre le Montpellier HSC et le FC Metz concernant Kiki Kouyaté semblait presque conclu, le dossier pourrait être relancé.

Ces derniers jours, l'intérêt du Montpellier HSC pour le défenseur central du FC Metz, Kiki Kouyaté, s'est concrétisé, à tel point que le transfert du joueur messin au MHSC a été annoncé comme imminent. Effectivement, le club héraultais veut se renforcer en défense et explore plusieurs pistes, dont celle menant à Ludwig Augustinsson, qui évolue en Premier League, afin de renforcer considérablement son arrière-garde, qui ne s'est pas montré à son avantage depuis le début de saison.

En seulement 19 rencontres de Ligue 1, le Montpellier HSC a encaissé 40 buts, ce qui en fait la 3e pire défense de Ligue 1, juste après l'AJ Auxerre et Angers SCO (41 buts encaissés chacun). Un problème de taille, qui explique en partie l'actuelle 15e place des hommes de Romain Pitau, qui devront sans doute lutter pour leur maintien durant la seconde partie de saison. Pour ce faire, le MHSC veut se renforcer en défense, mais une mauvaise nouvelle vient de tomber dans le dossier Kiki Kouyaté.

Montpellier HSC : La Salernitana revient à la charge pour Kiki Kouyaté

Rien n'est fait pour le Montpellier HSC en ce qui concerne le recrutement de Kiki Kouyaté, d'autant que la Salernitana serait prête à faire une offre pour le défenseur du FC Metz. Le club italien, qui s'était déjà intéressé au joueur l'été dernier, pourrait mettre 6 millions d'euros sur le table, soit la même somme que celle qui a permis au MHSC de se mettre d'accord avec le pensionnaire de Ligue 2.

Les choses pourraient donc aller très vite dans ce dossier et une course contre la montre semble avoir débuté pour le Montpellier HSC. Désormais, chacun des deux clubs va devoir trouver, au plus vite, un terrain d'entente avec Kiki Kouyaté, qui pourrait tourner le dos au MHSC en cas d'offre plus intéressante du côté de l'Italie.