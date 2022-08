RC Strasbourg Mercato : Un attaquant du RCSA se rapproche de l'Italie

Publié par Nicolas le 09 août 2022 à 20:43

RC Strasbourg Mercato : Suivi depuis quelques semaines, un attaquant du RCSA est actuellement très proche d'un départ vers la Serie A.

RC Strasbourg Mercato : Habib Diallo tout proche de la Salernitana

L'attaquant du RC Strasbourg, Habib Diallo, est tout proche de quitter l'Alsace. Disposant d'un bon de sortie de la part du président Marc Keller, l'attaquant sénégalais pourrait bientôt s'envoler vers la Serie A. En effet, la Salernitana négocie actuellement avec le RCSA pour le transfert de l'ancien messin. Les deux clubs se rapprochent d'un accord pour une transaction qui s'élèverait à environ 11 millions d'euros.

Auteur de 12 buts en 29 matches la saison dernière, l'attaquant axial était en concurrence avec le buteur de l'AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis, mais c'est visiblement le joueur de Ligue 1 qui rejoindra le Sud de l'Italie. La Salernitana s'est rabattu sur Habib Diallo après avoir tenté Boulaye Dia, Neal Maupay ou encore Krzysztof Piatek.

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA cherche un attaquant

Depuis quelques semaines, le RC Strasbourg cherche un attaquant pour remplacer Ludovic Ajorque qui était tout proche de s'engager avec le Hertha Berlin durant le mois de juillet. Or, le meilleur buteur du club alsacien est toujours là et semble plus proche de rester en Alsace. Durant l'agitation autour de Ludovic Ajorque, le RCSA avait ouvert des pistes mais les dirigeants alsaciens n'étaient pas allés plus loin car ils attendaient le départ de leur buteur pour avancer dans le dossier de l'attaquant. En revanche, le départ quasiment acté d'Habib Diallo va pousser le Racing Club de Strasbourg à lui trouver un remplaçant.

Deux pistes étaient privilégiées pour remplacer Ajorque : Tino Kadewere et Julian Quinones. Le premier cité ne joue pas beaucoup avec l'Olympique Lyonnais sous les ordres de Peter Bosz, avec seulement 15 matches joués et 3 titularisations la saison dernière. Le deuxième est un attaquant colombien qui évolue au Mexique, dans le club de l'Atlas de Guadalajara et qui a inscrit 14 buts et effectué 9 passes décisives dans le championnat mexicain la saison dernière. On peut supposer que les dirigeants du RC Starsbourg vont réactiver ces deux pistes afin de compenser le départ d'Habib Diallo qui a marqué 20 buts en 58 matches avec le RC Strasbourg.