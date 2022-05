PSG Mercato : Lionel Messi lâche un indice colossal sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 21:30

PSG Mercato : Associé à des rumeurs de départ cet été, notamment du côté de la MLS, Lionel Messi a fait le point sur sa situation avec le Paris SG.

PSG Mercato : Le mea culpa de Messi sur son arrivée à Paris

Dans une interview accordée au média argentin TyC Sports, Lionel Messi est revenu ce lundi sur sa première saison mouvementée avec le Paris Saint-Germain. Le septuple Ballon d’Or reconnait qu’après plus de vingt ans passés à Barcelone, le changement brutal n’a pas été facile pour sa famille et lui.

« Ça a été un changement et une année difficile. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile. Le premier jour des enfants à l'école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : "Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Je comprends l’énervement des supporters du PSG. Est-ce que je suis d’accord avec les sifflets envers moi et Ney ? C’est passé », a expliqué l’international argentin. Alors que son nom est régulièrement associé au Barça ou à l’Inter Miami de David Beckham, le numéro 30 parisien a tenu à rassurer les supporters en leur donnant rendez-vous pour la saison prochaine.

PSG Mercato : Lionel Messi promet du feu la saison prochaine

Arrivé gratuitement en août dernier, Lionel Messi entend bien honorer son engagement envers le Paris Saint-Germain, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2023. L’ancien capitaine du club culé compte donc montrer un tout autre visage la saison prochaine.

« Je pense pouvoir renverser la situation. Je ne veux pas avoir la sensation d’avoir changé de club et que ça n’ait pas marché. Et comme vous l’avez dit, je sais que cette année va être différente, je suis prêt pour ce qui va arriver, je connais le club, je connais la ville, je suis un peu plus à l’aise dans le vestiaire, avec mes coéquipiers et je sais que ça va être différent », a confié le compatriote d’Angel Di Maria. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, les supporters parisiens verront donc la triplette Messi-Neymar-Mbappé la saison prochaine.