ASSE Mercato : Vente, Saint-Etienne reçoit une mauvaise nouvelle !

Publié par ALEXIS le 31 mai 2022 à 10:59

La vente de l’ ASSE aurait pris un coup de froid en raison des débordements à Geoffroy-Guichard, lors du match retour des barrages contre Auxerre, dimanche.

Vente de l' ASSE : Blitzer refroidi par les débordements à Geoffroy-Guichard

Selon L’Équipe, David Blitzer a formulé deux offres à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les propriéraires de l’ ASSE pour racheter le club. Et il y a une proposition qui tient, même en Ligue 2. Elle est estimée à 80 M€ (dont 19 M€ pour les parts à racheter). Dans un communiqué officiel publié dimanche, après la relégation en Ligue 2, les deux présidents ont confirmé la vente de l’AS Saint-Étienne dans les tuyaux. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. […] Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de toute l’institution ASSE… » ont-ils annoncé.

Mais le quotidien sportif croit savoir que David Blitzer commence à se poser des questions après sa proposition, suite aux incidents survenus (envahissement de la pelouse et jets d'engins pyrotechniques) lors du match décisif entre l' ASSE et l’AJ Auxerre, à Geoffroy-Guichard. « Les graves incidents survenus dimanche soir auraient refroidi la volonté du milliardaire américain de racheter l'AS Saint-Étienne », a écrit la source, ce mardi.

ASSE Mercato : Le départ officiel de Pascal Dupraz acté ce mardi

En marge du dossier de la cession de l’ ASSE, L'Équipe indique que c’est ce mardi que Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif, libre au 30 juin) et Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) vont officiellement acter le départ de Pascal Dupraz et qu’ils ne le conserveront pas au-delà du 30 juin, comme prévu dans son contrat lors de sa signature le 14 décembre 2021. Ce n’est qu’après cette formalité que le trio confirmé dans ses fonctions par Caïazzo et Romeyer va accélérer le dossier du nouvel entraineur des Verts. Et Laurent Batlles est la priorité pour les trois responsables des Verts.