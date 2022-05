Stade Rennais Mercato : Le SRFC exige 40M€ pour un cadre de Genesio

Publié par ALEXIS le 25 mai 2022 à 16:30

Stade Rennais Mercato : Parmi les joueurs les plus courtisés du SRFC, Nayef Aguerd devrait rapporter un gros chèque, vu l’indemnité de transfert exigée pour son transfert.

Stade Rennais Mercato : West Ham se positionne pour Nayef Aguerd

Recruté au Dijon FCO en août 2020, Nayef Aguerd s’est immédiatement imposé au sein de l'effectif du Stade Rennais. Il a disputé 35 matches de Ligue 1 sur 38 lors de son premier exercice (2020-2021) à Rennes. Cette saison, l’arrière central a pris part à 31 matchs de championnat et 9 matchs en Ligue Europa Conférence. Il a même été décisif avec 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues. Pilier de la défense du SRFC, l’international marocain aux 19 sélections a suscité l’intérêt des plusieurs clubs, dont West Ham.

David Moyes, le manager du club londonien, apprécie le profil de Nayef Aguerd et souhaite l’enrôler lors du mercato estival. D’après The Guardian, la direction de West Ham a transmis une première offre estimée à 20 M£ (soit 23,4 M€) au Stade Rennais pour son N°6. Notons que l’équipe de Moyes est qualifiée pour la Ligue Europa Conférence et a fait du transfert du joueur rennais l’une de ses priorités estivales.

Le SRFC exige 40 M€ pour laisser partir Aguerd

En plus de West Ham, Everton en pince aussi pour Nayef Aguerd. Les Toffees seraient ainsi prêts à affronter les Hammers sur ce dossier. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais, car cette concurrence pourrait lui permettre de monter les enchères. D’ailleurs, l'Insider Mohamed Toubache Ter révèle dans un tweet que les décideurs du club breton « réclameraient 40 M€ pour libérer Nayef Aguerd cet été ». La valeur marchande du défenseur de 26 ans est pourtant estimée à 9 M€ sur Transfermarkt. Pour rappel, le défenseur central avait été acheté 4 M€ à Dijon, il y a deux ans.