Man City Mercato : Pep Guardiola veut chiper une star du Milan AC !

Publié par Dylan le 31 mai 2022 à 14:15

Man City Mercato : En quête d'un remplaçant de Raheem Sterling, les Cityzens penseraient à une star du Milan AC déjà courtisée par le Real et le PSG.

Man City Mercato : Les Cityzens entrent dans la course pour Rafael Leão

Après le Real Madrid et le PSG, un troisième club européen vient s'ajouter à la liste des prétendants de Rafael Leão : Man City. Le club dirigé par Pep Guardiola aurait coché le nom de l'ancien lillois en vue de remplacer Raheem Sterling, pressenti sur le départ selon Foot Mercato. Le récent champion d'Angleterre aimerait notamment rester compétitif avec le transfert de l'ailier de 22 ans, qui est un titulaire incontestable à Milan depuis son arrivée à l'été 2019.

Mais comme pour les autres concurrents, le club rossonero reste intraitable sur la situation de son joueur. « Nous considérons Rafael Leão comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C'est encore un diamant brut qui a subi d'importantes améliorations d'une année sur l'autre. On l'a sorti du banc lillois en versant 24 millions et on lui a tout de suite mis une clause de 150 millions parce que Boban, Massara et moi avons cru en lui », avait ainsi déclaré le directeur sportif milanais, Paolo Maldini, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Mais Man City possède l'un des budgets les plus importants d'Europe et pourrait se permettre une deuxième folie après avoir acquis pour 75 millions d'euros la pépite norvégienne, Erling Haaland.

Man City Mercato : Un duel à trois avec le Real Madrid et le PSG

Le club anglais n'est évidemment pas le seul à pouvoir mettre gros sur la table. Le Real Madrid, qui piste Rafael Leão depuis plusieurs semaines, pourrait proposer jusqu'à 100 millions d'euros pour l'attaquant portugais. Une somme astronomique, surtout quand on sait que le Milan AC avait recruté le joueur pour 20 millions d'euros à Lille alors qu'il avait déjà montré son immense talent (il avait été élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 de Ligue 1). Le PSG suit également de près l'ancien Lillois mais le joueur ne serait pas une piste prioritaire pour le club de la capitale selon la presse étrangère.

Les Cityzens auraient donc toutes leurs chances dans ce dossier, mais c'est surtout du côté de Milan qu'il faudra regarder car le club lombard est loin de vouloir céder son joueur. Cependant, Manchester City a déjà réalisé un très coup avec la venue d'Erling Haaland et n'est donc pas à sous-estimer. De son côté, Rafael Leão a été flatté par les propos de Paolo Maldini mais n'a pas confirmé qu'il resterait à Milan la saison prochaine. « Oui, je suis à Milan, il me reste deux ans de contrat. Intouchable ? Je suis heureux de ces mots. Je me sens chez moi, mais, pour l'instant, je me concentre sur la Seleção », a déclaré l'ailier portugais, qui aura le choix pour son avenir.