Barça Mercato : Grande nouvelle, une star des Blaugranas veut rester !

31 mai 2022

Barça Mercato : Un cadre au milieu a réaffirmé son amour pour le FC Barcelone, avec qui il veut poursuivre la saison prochaine.

Barça Mercato : Frenkie de Jong annonce qu'il veut rester

Très courtisé par plusieurs clubs européens dont Manchester United, Frenkie de Jong va finalement rester au FC Barcelone. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien espagnol ESPN, qui s'est entretenu avec le joueur. Longtemps annoncé sur le départ, le milieu néerlandais a clamé ce mardi son envie de rester au Barça : « Je préfère rester au Barça. Je l'ai déjà dit, Barcelone est le club de mes rêves. » a t-il déclaré à ESPN.

2e de Liga cette saison, les Blaugranas pourraient totalement se renouveler en vue de la saison prochaine. Ousmane Dembélé ne cesse d'affoler l'Europe, dont le PSG et Chelsea, qui tentent de se l'arracher, alors que Sergio Busquets et Gerard Piqué sont en fin de carrière et pourraient laisser place à d'autres talents. Mais pour Frenkie de Jong, l'avenir devrait donc continuer de s'écrire au Barça. Cette saison, l'international néerlandais a disputé 32 rencontres de Liga pour 3 buts et 3 passes décisives.

« Pas d'accord officiel » entre de Jong et le Barça

Pourtant, le FC Barcelone n'a pas encore tranché pour l'avenir du milieu de terrain de 25 ans qui a été plutôt décevant cette saison. Frenkie de Jong s'est d'ailleurs lui-même exprimé concernant les intérêts des autres clubs pour lui au quotidien espagnol ESPN.« Des contacts avec d'autres clubs ? Je ne veux plus parler de rumeurs. Je me sens bien à Barcelone. Il n'y a pas d'accord et rien d'officiel », a déclaré le Néerlandais ce mardi.

L'ancien de l'Ajax a en tout cas une porte de sortie en cas de départ : Manchester United. Le club dirigé désormais par Erik ten Hag n'a cessé de répéter aux médias son envie de recruter le joueur, qui aurait les clés du milieu avec United. Frenkie de Jong pourrait d'ailleurs découvrir un nouveau championnat après la Liga et l'Eredivisie, et retrouverait Erik ten Hag et Donny van de Beek qu'il a côtoyé à l'Ajax Amsterdam. Mais avec les propos du joueur à ESPN, on se doute que sa préférence reste le Barça, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023.