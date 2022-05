Inter Mercato : Un cadre des Nerazzurri débarque à Tottenham !

Publié par Dylan le 31 mai 2022 à 17:09

Inter Mercato : Pressenti sur le départ depuis plusieurs semaines, un joueur emblématique de l'Inter Milan quitte la Lombardie pour Tottenham.

Inter Mercato : Ivan Perisic arrive à Tottenham !

Les Spurs ont remporté la course à la Ligue des Champions contre Arsenal, et viennent de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts en vue de la prochaine saison. L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a bouclé l'arrivée de l'attaquant croate Ivan Perisic, qu'il a connu entre 2019 et 2020. En fin de contrat à l'Inter Milan, le joueur de 33 ans va découvrir la Premier League après avoir passé presque 7 ans en Lombardie.

Ivan Perisic a passé avec succès ce mardi sa visite médicale avec le club londonien selon Sky Sports. Cette saison, il aura remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie avec les Nerazzurri, et aura disputé 35 rencontres de Serie A pour 8 buts et 7 passes décisives. L'international croate devrait signer libre avec les Spurs, ce qui représente un superbe coup pour Tottenham qui n'aura presque rien à dépenser dans ce transfert.

Inter Mercato : Un salaire annuel estimé à 6 millions d'euros

Selon Foot Mercato, Ivan Perisic devrait toucher un salaire annuel de 6 millions d'euros avec le club londonien. Il va devenir la première recrue officielle du club, qui va sans doute réaliser l'un de ses meilleurs coups dans ce mercato estival compte tenu de la qualité du joueur et de la somme dépensée pour obtenir ses services. Tottenham devrait beaucoup l'apprécier, lui qui possède de grosses capacités offensives, comme notamment la conduite de balle, la création de jeu ou encore les dribbles.

D'autant qu'Ivan Perisic a laissé une empreinte indélébile dans deux autres grands clubs européens, à savoir le Bayern Munich et l'Inter Milan, où il aura disputé au total 254 matches, inscrit 55 buts et délivré 49 passes décisives. L'international croate aura joué son dernier match avec les Nerazzurri face à la Sampdoria le 22 mai (victoire 3-0), où il aura d'ailleurs marqué. Le communiqué officiel annonçant son arrivée devrait être publié par Tottenham dans les prochains jours.