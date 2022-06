PSG Mercato : Angel Di Maria se rapproche d'un grand club européen !

Publié par Thomas G. le 01 juin 2022 à 14:11

PSG Mercato : Parti du Paris Saint-Germain par la grande porte, Angel Di Maria est proche de s'engager avec un grand club européen.

PSG Mercato : Angel Di María négocie avec la Juve

Le Paris Saint-Germain a fait ses adieux à Angel Di María à l’issue du match face au FC Metz. En clôture du championnat de Ligue 1, les Parisiens ont célébré leur 10e titre de champion de France et pas que. L’international argentin est le meilleur passeur de l’histoire du club et le gaucher de 34 ans est considéré comme une légende du Paris SG. Néanmoins, la page PSG est officiellement terminée et le milieu offensif pourrait s’engager dans un grand club européen.

Selon La Gazzetta dello Sport, Angel Di María est proche de s’engager avec la Juventus Turin. Le quotidien italien détaille dans son édition du jour le contrat qui attend l’ancien parisien dans le Piémont. Les Juventini cherchent actuellement la meilleure option pour faire signer l’ailier argentin de 34 ans. Les Bianconeri ont proposé deux options à Angel Di María, signer pour deux ans avec un salaire de 9 millions d’euros annuels (bonus compris) ou pour un an avec un salaire de 6 millions d’euros à la clé.

Qui pour remplacer Angel Di Maria au PSG ?

Le départ d’Angel Di Maria va laisser un vide au Paris Saint-Germain que le club devra vite combler. Les Parisiens veulent éviter de revivre la même situation vécue après le départ de Thiago Motta. Au fil des années, le natif de Rosario avait pris du poids au sein du vestiaire parisien. Son apport offensif va également manquer à l’attaque parisienne.

Dans cette optique, le PSG s’est lancé à la recherche de son successeur. À l'heure actuelle, deux noms ressortent avec insistance, Antony, l’ailier brésilien de l’Ajax et Ousmane Dembélé en fin de contrat avec le FC Barcelone. Pour s’offrir l’attaquant brésilien, le Paris Saint-Germain devra mettre la main à la poche et débourser 45 millions d’euros. La priorité de Nasser Al-Khelaifi reste Ousmane Dembélé qui aurait trouvé un accord avec la direction du PSG. L’ancienne pépite du SRFC arriverait libre avec la lourde tâche de remplacer le meilleur passeur de l’histoire du club.