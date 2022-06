OM Mercato : Marseille proche d'un accord avec un attaquant !

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2022 à 15:42

OM Mercato : L’Olympique de Marseille serait proche de conclure un accord pour la signature d’un attaquant évoluant en Ligue 1.

OM Mercato : Marseille proche d’un accord avec Mohamed-Ali Cho

L’Olympique de Marseille se prépare pour un mercato très agité. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM s’active pour renforcer son effectif cet été. Et depuis quelques semaines maintenant, le club phocéen souhaite étoffer un secteur de jeu en particulier : son attaque. Arkadiusz Milik et Bamba Dieng n’étant pas certains d’évoluer à Marseille la saison prochaine, les dirigeants marseillais s’activent donc en coulisses pour anticiper leurs éventuels départs. Et un nom est régulièrement annoncé dans le viseur de l’ OM, celui de Mohamed-Ali Cho. Véritable sensation du côté d’Angers SCO, l’attaquant de 19 ans attire l’attention de la direction marseillaise.

La presse révélait récemment que Pablo Longoria et ses équipes ont entamé des discussions avec les dirigeants angevins en vue du transfert de Mohamed-Ali Cho. Sauf que la direction du SCO se montre pour le moment intransigeante dans les négociations, réclamant pas moins de 15 M€ pour son transfert. Un montant suffisant pour ralentir le processus du transfert du jeune joueur. Toutefois, l’Olympique Marseille semble déterminé à régler ce dossier le plus rapidement possible. Selon les dernières informations de L’Équipe, l’ OM serait à présent prêt à répondre favorablement aux exigences d’Angers SCO. Les positions se rapprochent et un accord semble se concrétiser entre les deux écuries. L’ OM devra par ailleurs convaincre le principal concerné et c'est là que les choses se compliquent.

OM Mercato : Mohamed-Ali Cho toujours indécis pour son avenir

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec Angers SCO, Mohamed-Ali Cho se trouve en position de force pour négocier son départ. Et si l’ OM multiplie les négociations pour l’attirer dans ses filets, le jeune crack tricolore n’a toujours pas tranché pour sa future destination. Très convoité sur le marché des transferts, il est toujours en pleine réflexion en vue de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière. La source explique que Mohamed-Ali Cho étudie les différentes options pour son avenir. D'autant que Tottenham, le RB Salzbourg, le Betis Séville et l’AC Milan seraient également sur ses traces. Marseille devra donc se montrer très convaincant dans ce dossier, au risque de voir sa cible prendre une autre destination.