PSG Mercato : Le transfert de Frenkie de Jong se précise au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2022 à 22:13

PSG Mercato : S’il a avoué vouloir rester au Barça, Frenkie de Jong pourrait être contraint de faire ses valises cet été. Une aubaine pour le Paris SG.

PSG Mercato : Échec des négociations entre le Barça et CVC

En conférence de presse avec sa sélection ce mardi 31 mai, Frenkie de Jong a balayé du revers de la main toutes rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain ou encore à Manchester United, où son ancien entraîneur Erik ten Hag qui le réclamerait. « Je ne veux plus parler de rumeurs. Je me sens bien à Barcelone. Il n'y a pas d'accord ni rien d'officiel. Je préfère rester à Barcelone. Je l'ai déjà dit, le FC Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis tout petit », a déclaré le milieu de terrain de 25 ans.

Cependant, selon les informations livrées ce jeudi par TV3, Joan Laporta s’éloignerait d’un accord avec le fonds d'investissements CVC. Un deal qui devrait permettre aux Blaugranas d’empocher un gros chèque de 200 millions d'euros en contrepartie de certains de ses actifs. Finalement, le club catalan exclut de ratifier un accord avec la société luxembourgeoise. Le vice-champion d’Espagne devrait donc trouver d’autres solutions afin de couvrir ses 590 millions d’euros de dettes engrangées ces deux dernières saisons. Et l’une des alternatives les plus sérieuses serait la vente de certains joueurs à forte valeur.

PSG Mercato : Frenkie de Jong sacrifié par le Barça cet été ?

TV3 explique que le FC Barcelone peut toujours compter sur la vente de 49% de Barca Licensing Merchandising (BLM) contre 200 millions d'euros, la cession d'une partie des droits TV qui pourrait atteindre 25%, mais la véritable option pour la direction du club serait le transfert de certains protégés de Xavi Hernandez qui possèdent une grosse valeur sur le marché. Surtout que cette solution permettrait également au club culé de réduire sa masse salariale. Le média espagnol assure ainsi que Frenkie de Jong pourrait donc être sacrifié cet été.

D’autant que le Paris Saint-Germain et Manchester United seraient prêts à faire sauter la banque pour le recruter cet été. Le futur directeur sportif du club parisien, Luis Campos, l’aurait même érigé en priorité pour remodeler le milieu de terrain de l’équipe des Rouge et Bleu la saison prochaine. Récemment, la presse espagnole et néerlandaise a évoqué une opération pouvant atteindre les 80 millions d’euros pour l’international hollandais. Reste maintenant à savoir qui du Paris SG ou de Manchester United aura les faveurs du joueur en cas de départ.

Affaire à suivre…