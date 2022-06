RC Lens Mercato : Un buteur s'annonce chez les Sang et or

Publié par Ange A. le 03 juin 2022 à 04:05

RC Lens Mercato : Les Sang et or sont proches d’un nouveau deal en MLS. Un prolifique buteur polonais a confirmé cette tendance.

RC Lens Mercato : Buksa, le joli coup du Racing se confirme

Le Racing Club de Lens s’apprête de nouveau à recruter en MLS cet été. Un an après avoir signé Przemyslaw Frankowski en provenance de Chicago Fire, le RC Lens vise un autre polonais du championnat nord-américain. Comme révélé par L’Équipe, les Sang et or visent Adam Buksa. L’avant-centre de 25 ans flambe depuis sa signature à New England Revolution en 2020. Il totalise 35 buts en 73 matchs avec la franchise nord-américaine, dont 11 réalisations (et deux passes décisives) en 13 apparitions cette saison. De quoi laisser pantois les dirigeants du club nordiste qui entendent boucler le transfert de Buksa cet été. Aux dernières nouvelles, ils toucheraient d’ailleurs au but. Interrogé par des médias polonais, l’international polonais a confirmé la tendance.

Bientôt un accord pour le transfert Buksa à Lens

L’attaquant pisté par le Racing Club de Lens assure que les négociations vont dans le bon sens pour son retour sur le Vieux continent. « Nous sommes sur la bonne voie pour mon transfert, mais tant qu’il n’y a pas de confirmation officielle, je ne peux rien dire de plus. J’ai failli revenir en Europe en janvier, ce n’est un secret pour personne. Désormais, nous semblons être sur le point de finaliser l’accord. C’est une étape naturelle dans mon développement, prévue plus tôt. J’espère être en mesure de maintenir au moins la même forme que j’ai eue aux États-Unis. J’espère que la question sera résolue dans un proche avenir », a confirmé l’international polonais aux 8 sélections (5 buts). Sa signature devrait permettre de compenser le futur départ d’Arnaud Kalimuendo. Le titi du Paris Saint-Germain était de nouveau prêté sans option cette saison.