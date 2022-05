RC Lens Mercato : Un nouvel attaquant en route pour le RCL

Publié par Ange A. le 30 mai 2022 à 04:10

RC Lens Mercato : Le RCL serait en passe de compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo, dont le prêt arrive à expiration cet été.

RC Lens Mercato : Un colosse polonais pour remplacer Kalimuendo

Après une première pige prometteuse au Racing Club de Lens, Arnaud Kalimuendo a remis le couvert cette saison. L’attaquant de 20 ans est retourné en prêt au RC Lens. Le titi parisien a de nouveau réalisé un exercice satisfaisant chez les Sang et Or. Avec ses 13 réalisations, le jeune avant-centre a fini meilleur buteur du club artésien. Son prêt arrivant à expiration, Kalimuendo va quitter Lens. De son côté, la direction des Sang et or s’activerait pour lui trouver un remplaçant. Selon les informations de L’Équipe, ce serait même déjà chose faite. Le quotidien sportif assure que le club nordiste va frapper un nouveau coup en Major League Soccer cet été. Un buteur polonais serait sur le point de s’engager avec le pensionnaire de Bollaert.

Adam Buska en route pour Lens

Selon le journal, le Racing Club de Lens a jeté son dévolu sur Adam Buska. Âgé de 25 ans, ce colosse (1,93) évolue à New England Revolution. D’après le quotidien sportif, ce prolifique international polonais (5 buts en 7 matchs) va s’engager dans les prochaines heures avec le RC Lens. Il devrait signer un contrat jusqu’en 2027 avec le dernier 7e de Ligue 1 Uber Eats. Lequel devrait débourser 6 millions d’euros (hors bonus) pour débaucher le compatriote de Przemyslaw Frankowski, également arrivé de MLS l’été dernier.

En fin de contrat en décembre prochain, Adam Buska réalise une belle campagne avec New England. L’attaquant polonais compte 11 réalisations et deux passes décisives en 13 matchs cette saison. Ses performances n’ont pas laissé les dirigeants lensois indifférents. Reste maintenant à attendre l’officialisation de son transfert chez le club nordiste.